"Медзакупки": Заявления Степанова – манипуляция и ложь

Государственное предприятие "Медзакупки Украины" обвинило министра здравоохранения Максима Степанова в манипуляции и лжи.

Источник: ГП в Facebook

Дословно: "Мы в ГП "Медзакупки Украины" всегда говорим языком цифр и фактов. Это самые упрямые аргументы, ведь манипулировать цифрами и фактами не просто. Сегодня брифинг министра здравоохранения Максима Степанова был посвящен работе нашего предприятия.

Мы решили сделать фактчек ключевых утверждений господина министра. Оказалось, что три из них являются манипуляцией, один – просто ложью".

Детали: В частности, ложью назвали заявление Степанова о том, что Минздрав ведет переговоры относительно вакцины "непосредственно из топ-производителями... с мая 2020 года".

В ГП отметили, что те страны, которые летом начали вести переговоры по закупке вакцин, уже в конце декабря 2020 года – начале января 2021 года начали вакцинации своих граждан. Если бы Украина действительно начала переговоры в мае, сейчас должна была бы иметь вакцины.

В "Медзакупках" утверждают, что Украина имела "все инструменты и возможности, чтобы составить портфолио и законтрактовать ведущие вакцины еще в 2020 году".

Заявления Степанова о дискредитации Украины руководителем "Медзакупок", об отсутствии задержек с финансированием предприятия и о его неэффективной работе в ГП назвали манипуляцией.

Там отметили, что "дискредитация имиджа страны заключается в отсутствии конкретных решений и действий во взаимодействии с контрагентами, а также в имитации активной деятельности без реальных шагов" со стороны Минздрава.

В ГП также заявили, что сейчас не имеют "ни одного финансового документа", подтверждающего обязательства предприятия, а это блокирует его работу.

На упреки в неэффективности в "Медзакупках" заявили, что не смогли выполнить все закупки, поскольку перечень товаров к закупке был доведен до них только в начале июня 2020 года, а по АРВ терапии (высокоактивная антиретровирусная терапия, которую используют при лечении ВИЧ – ред.) – в начале сентября 2020 года.

Там также добавили, что согласно постановлению Кабмина №478 от 12 июня 2020 года были вынуждены согласовывать все технические, качественные и другие характеристики товаров к закупке, а также проекты договоров с Минздравом. И иногда такое согласование длилось от 2 недель до месяца и более. Кроме того, до 2,5 месяцев длятся тендерные процедуры, которые иногда переоглашали по два раза.

В ГП подчеркнули, что закупочный бюджет в 2020 году составил 9,8 млрд грн, и что им удалось сэкономить до 3,8 млрд грн средств налогоплательщиков.

"Медзакупки" отметили, что могут "законтрактовать вакцины ключевых мировых производителей", чтобы Украина их получила, но для этого им "нужно иметь возможность работать без неправомерного давления со стороны министра здравоохранения".

Что было раньше: Степанов заявил, что руководитель ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов "своими сообщениями и высказываниями дискредитирует" Украину перед международным сообществом и "ухудшает позиции" Украины в переговорах относительно получения вакцины против коронавируса.

Степанов также заявил, что в ближайшее время Минздрав изменит компанию, которая будет заниматься закупкой вакцин.

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