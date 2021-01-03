"Медзакупки" больше не будут согласовывать с МОЗ закупку вакцин – директор

Гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Степанова в неправомерном требовании согласовывать все закупки вакцин от COVID-19 с Минздравом и заявил, что с января не намерен этого делать.

Источник: Жумадилов в Facebook

Детали: По его словам, по состоянию на 18 декабря ГП вело диалог с несколькими производителями вакцин по заключению договоров о поставке в кратчайшие сроки.

21 декабря Степанов на совещании у премьер-министра Дениса Шмыгаля якобы заявил о возможном срыве переговоров с производителями вакцин, поскольку ГП требовало у них банковскую гарантию на предоплату. После этого Шмыгаль поручил ГП работать с рынком исключительно через Минздрав.

Как отметил Жумадилов, Степанов говорил об одном из производителей, с которым ГП действительно было на финальных этапах переговоров по заключению соглашения. Причем производитель в тот же день сообщил о готовности выполнить требование по банковской гарантии. Кроме того, поставщик, законтрактованный ГП сейчас (Лекхим), тоже предоставил банковскую гарантию на всю сумму предоплаты.

Дословно: "То ли из-за непонимания специфики функционирования финансовых инструментов, то ли с умыслом устранить ГП от прямых переговоров, министр подал это наше требование к поставщикам как угрозу срыва".

"21 декабря до конца года оставалось 8 рабочих дней. Достучаться до премьер-министра с целью разъяснения реальной ситуации мне не удалось. Вступать в конфронтацию со Степановым по его злоупотреблению служебным положением означало, что, в частности: за бюджет 2020 мы точно ничего не законтрактуем, первый контракт за бюджет 2021 года мы сможем подписать не ранее февраля; граждане Украины получат доступ к вакцине с опозданием в меньшей мере два месяца.

Поэтому, выполняя устное поручение министра, в последующие дни мы направили в Минздрав наши предложения поправок к договорам о закупке вакцины с несколькими поставщиками на согласование, как того требовал Степанов.

По состоянию на утро 28 декабря мы получили ответ и зеленый свет только по одному. С ним и был заключен договор".

Детали: Жумадилов отметил, что в тех условиях заключение договора было правильным, однако в пределах этой закупки не был соблюден принцип разделения функций политического органа (Минздрава) и закупочного агентства (ГП) во избежание в т.ч. злоупотреблений полномочиями.

Дословно: "Министр, по сути, сам определил поставщика. По моей информации, Украина могла получить цену минимум на 1 доллар США ниже финальной, если бы ГП вело переговоры самостоятельно, создав конкурентное давление на поставщика. На сегодня мы действительно могли иметь уже два контракта, а не один, по двум разным вакцинах.

Будем ли мы продолжать работать в таком формате? Нет.

Во-первых, Минздрав не имеет опыта закупок товаров медицинского назначения... Во-вторых, Минздрав в принципе не должен заниматься закупками... И в-третьих. Минздрав не может концентрировать в себе полномочия по определению предмета закупки и одновременно определения контрагента по его поставке. Слишком велик соблазн для чиновников, за годы тяжелой работы на государственных должностях наработавших на ролексы и бреге, лексусы и рэндж-велосипеды. Неприятно, когда страну и всех налогоплательщиков держат за дураков.

С января месяца единственная функция, которую выполняет Минздрав по закупкам вакцины, должна заключаться в коммуникации – подтверждать, если обращаться, производителям вакцин полномочия ГП по контрактации вакцины.

Подыгрывать дальше министру Степанову в его бездарных попытках вести переговоры, разделяя с ним ответственность за провал в предзаказе вакцин, я не планирую".

Что предшествовало: 30 декабря Министерство здравоохранения сообщило, что через "Медицинские закупки Украины", заключило договор на поставку 1 млн 913 доз вакцины против COVID-19 производства компании "Синовак" (Sinovac Biotech, Китай).

1 января главный санитарный врач страны Виктор Ляшко пояснил, что в случае непрохождения финальной стадии клинических испытаний китайской вакцины компании Sinovac Biotech, на поставку которой Украина уже подписала контракт и осуществила оплату, государству вернут деньги в полном объеме.