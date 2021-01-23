Полковник спецподразделения СБУ "Альфа" Андрей Расюк задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного.

Источник: журналист Юрий Бутусов в Facebook, источники УП

задержание Расюка

Детали: По данным источников Бутусова в СБУ, в пятницу Расюк был задержан по подозрению в организации заказного убийства. Якобы он собирался передать деньги за убийство "правой руки" и друга председателя СБУ Ивана Баканова – начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, бывшего прокурора и чиновника, которому президент Владимир Зеленский спустя год службы в СБУ присвоил звание бригадного генерала.

По версии СБУ, заказчиком убийства Наумова якобы выступал Дмитрий Нескоромный, полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019 года был заместителем председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности.

Источники журналиста в Госпогранслужбе сообщили, что Нескоромного разыскивают, ему запрещен выезд из Украины.

По словам Бутусова, предпосылки для таких "бригадных" разборок возникли уже давно.

Дословно Бутусов: "Каждый предприниматель, который занимается экспортом-импортом товаров народного потребления, знает, что экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути "крышуют" теневой бизнес. В начале 2020-го года главным "решало" был Нескоромный. Но за последний год все сферы теневого бизнеса СБУ подмял под себя правая рука и ближайший друг председателя СБУ Ивана Баканова Андрей Наумов".

Подробнее: Источники "Украинской правды" подтверждают информацию о задержании Расюка по подозрению в подготовке убийства Наумова.

УП пытается получить комментарий СБУ. На сайте службы сообщения о задержании нет.