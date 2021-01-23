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СБУшник задержан за подготовку убийства "правой руки" Баканова – источники

Суббота, 23 января 2021, 08:01
СБУшник задержан за подготовку убийства правой руки Баканова – источники
задержание Юрия Расюка, фото "Цензор.нет"

Сотрудник Службы безопасности Украины Юрий Расюк задержан по подозрению в подготовке убийства начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова по заказу бывшего замглавы СБУ Дмитрия Нескоромного.

Источник: журналист Юрий Бутусов в Facebook, источники УП

 
задержание Расюка

ДеталиЖурналист сообщил, что подозреваемый – полковник спецподразделения СБУ "Альфа" Андрей Расюк. В то же время, по данным УП, речь идет о старшем консультанте Штаба Антитеррористического центра при СБУ Юрие Расюке.

По данным источников Бутусова в СБУ, в пятницу Расюк был задержан по подозрению в организации заказного убийства. Якобы он собирался передать деньги за убийство "правой руки" и друга председателя СБУ Ивана Баканова – начальника Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова, бывшего прокурора и чиновника, которому президент Владимир Зеленский спустя год службы в СБУ присвоил звание бригадного генерала.

По версии СБУ, заказчиком убийства Наумова якобы выступал Дмитрий Нескоромный, полковник СБУ, который с 1 июля по 8 ноября 2019 года был заместителем председателя СБУ, а с 8 ноября по 13 марта 2020-го был первым зампредом СБУ-начальником Главного управления по борьбе с коррупцией СБУ. Сейчас он находится в составе СБУ без должности.

Источники журналиста в Госпогранслужбе сообщили, что Нескоромного разыскивают, ему запрещен выезд из Украины.

 

По словам Бутусова, предпосылки для таких "бригадных" разборок возникли уже давно.

 

Дословно Бутусов: "Каждый предприниматель, который занимается экспортом-импортом товаров народного потребления, знает, что экономические подразделения СБУ в большом масштабе осуществляют рэкет и вымогательство, по сути "крышуют" теневой бизнес. В начале 2020-го года главным "решало" был Нескоромный. Но за последний год все сферы теневого бизнеса СБУ подмял под себя правая рука и ближайший друг председателя СБУ Ивана Баканова Андрей Наумов".

Подробнее: Источники "Украинской правды" подтверждают информацию о задержании Расюка по подозрению в подготовке убийства Наумова.

Обновлено: Позже Служба безопасности Украины подтвердила информацию о задержании своего действующего работника и предупреждении убийства сотрудника спецслужбы.

Предыстория:

  • В октябре 2020 года журналисты программи "Схемы" выяснили, что семья начальника Управления внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова приобрела 3-комнатную квартиру в элитном жилом комплексе в центре Киева в четыре раза дешевле рыночных цен.

Украинская правда

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Темы: СБУБаканов
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