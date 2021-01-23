Украина отреагировала на подавление протестов в России
Министерство иностранных дел обнародовало официальную позицию Украины относительно применения силы против мирных демонстрантов и арестов оппозиционных политиков в РФ.
Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter
Детали: В Москве и других российских городах 23 января проходит антиправительственные акции, на которых полицейские и ОМОН применяют силу к протестующим.
Министр призвал не только осудить действия российских властей, но и использовать все возможные инструменты, чтобы повлиять на руководителей РФ.
Прямая речь: "Украина решительно осуждает насилие против мирных протестующих и аресты оппозиционных лидеров в России. Как международное сообщество мы должны выходить за рамки осуждений и использовать все инструменты, чтобы заставить российские власти прекратить насилие над собственным народом и агрессию против других государств".
Ukraine strongly condemns violence against peaceful protestors & arrests of opposition leaders in Russia. As international community we need to go beyond condemnations & use all tools to make Russian authorities stop violence against own people & aggression against other states.— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 23, 2021
Предыстория:
- Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок".
- 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.
- Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.
- Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.