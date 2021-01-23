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Украина отреагировала на подавление протестов в России

Суббота, 23 января 2021, 20:51
Дмитрий Кулеба

Министерство иностранных дел обнародовало официальную позицию Украины относительно применения силы против мирных демонстрантов и арестов оппозиционных политиков в РФ.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter

Детали: В Москве и других российских городах 23 января проходит антиправительственные акции, на которых полицейские и ОМОН применяют силу к протестующим.

Министр призвал не только осудить действия российских властей, но и использовать все возможные инструменты, чтобы повлиять на руководителей РФ.

Прямая речь: "Украина решительно осуждает насилие против мирных протестующих и аресты оппозиционных лидеров в России. Как международное сообщество мы должны выходить за рамки осуждений и использовать все инструменты, чтобы заставить российские власти прекратить насилие над собственным народом и агрессию против других государств".

Предыстория: 

  • Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок". 
  • 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.
  • Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.
  • Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.

Украинская правда
Темы: НавальныйУкраинамитингиРосcия


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