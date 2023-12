Украина отреагировала на подавление протестов в России

Министерство иностранных дел обнародовало официальную позицию Украины относительно применения силы против мирных демонстрантов и арестов оппозиционных политиков в РФ.

Источник: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Twitter

Детали: В Москве и других российских городах 23 января проходит антиправительственные акции, на которых полицейские и ОМОН применяют силу к протестующим.

Министр призвал не только осудить действия российских властей, но и использовать все возможные инструменты, чтобы повлиять на руководителей РФ.

Прямая речь: "Украина решительно осуждает насилие против мирных протестующих и аресты оппозиционных лидеров в России. Как международное сообщество мы должны выходить за рамки осуждений и использовать все инструменты, чтобы заставить российские власти прекратить насилие над собственным народом и агрессию против других государств".

Ukraine strongly condemns violence against peaceful protestors & arrests of opposition leaders in Russia. As international community we need to go beyond condemnations & use all tools to make Russian authorities stop violence against own people & aggression against other states.