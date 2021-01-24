Более сотни белорусов задержали во время субботних акций

В субботу белорусы в очередной раз устраивали акции против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко – выстраивались в цепи солидарности.

Источник: TUT.BY, Радио Свобода

Детали: Силовики сообщили о порядка 100 задержанных. В то же время волонтеры говорят, что милиция забрала не менее 130-140 человек.

Как и ранее, акции носили локальный характер. Так, жители столицы Беларуси в своих микрорайонах становились в цепи солидарности.

Акция в Минске Tut.by

Кроме того, аналогичные акции происходили в других городах, в частности в Витебске и Бресте.

Акция солидарности в Витебске Tut.by

Одной из центральных тем субботних акций стало требование освобождения политзаключенных, в том числе блогера и политического консультанта Игоря Лосика, который голодает уже 40 дней.

Известно, что во время митингов в Минске силовики задержали журналиста Александра Микрукова, который сотрудничает с телеканалом "Белсат". Также сообщается, что о задержании двух студентов факультета журналистики Белорусского государственного университета.

Акция в Варшаве

В этот же день продемонстрировать свою поддержку белорусам вышли в Одессе, Милане, Берлине, Санкт-Петербурге, Варшаве, Праге и других городах.

Напомним: