Більше сотні білорусів затримали під час суботніх акцій

У суботу білоруси вчергове влаштовували акції проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка – шикувались у ланцюги солідарності.

Джерело: TUT.BY, Радіо Свобода

Деталі: Силовики повідомили про близько 100 затриманих. Водночас волонтери кажуть, що міліція забрала не менше 130-140 осіб.

Як і раніше, акції носили локальний характер. Так, мешканці столиці Білорусі у своїх мікрорайонах ставали у ланцюги солідарності.

Акція у Мінську Tut.by

Окрім того, аналогічні акції відбувались у інших містах, зокрема у Вітебську та Бресті.

Акція солідарності у Вітебську tut.by

Однією із центральних тем суботніх акцій стала вимога звільнення політв’язнів, зокрема блогера та політичного консультанта Ігоря Лосіка, який голодує вже 40 днів.

Відомо, що під час мітингів у Мінську силовики затримали журналіста Олександра Мікрукова, який співпрацює із телеканалом "Белсат". Також повідомляється, що про затримання двох студентів факультету журналістики Білоруського державного університету.

Цього ж дня продемонструвати свою підтримку білорусам вийшли у Одесі, Мілані, Берліні, Санкт-Петербурзі, Варшаві, Празі та інших містах.