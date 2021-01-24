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Більше сотні білорусів затримали під час суботніх акцій

Неділя, 24 січня 2021, 00:18
Більше сотні білорусів затримали під час суботніх акцій

У суботу білоруси вчергове влаштовували акції проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка – шикувались у ланцюги солідарності. 

Джерело: TUT.BY, Радіо Свобода 

Деталі: Силовики повідомили про близько 100 затриманих. Водночас волонтери кажуть, що міліція забрала не менше 130-140 осіб. 

 

Як і раніше, акції носили локальний характер. Так, мешканці столиці Білорусі у своїх мікрорайонах ставали у ланцюги солідарності.

Акція у Мінську
Акція у Мінську
Tut.by

Окрім того, аналогічні акції відбувались у інших містах, зокрема у Вітебську та Бресті. 

Акція солідарності у Вітебську
Акція солідарності у Вітебську
tut.by

Однією із центральних тем суботніх акцій стала вимога звільнення політв’язнів, зокрема блогера та політичного консультанта Ігоря Лосіка, який голодує вже 40 днів. 

Відомо, що під час мітингів у Мінську силовики затримали журналіста Олександра Мікрукова, який співпрацює із телеканалом "Белсат". Також повідомляється, що про затримання двох студентів факультету журналістики Білоруського державного університету. 

 
Акція у Варшаві

Цього ж дня продемонструвати свою підтримку білорусам вийшли у Одесі, Мілані, Берліні, Санкт-Петербурзі, Варшаві, Празі та інших містах. 

Нагадаємо: 

  • У Білорусі суд постановив відправити в колонію 18-річних обвинувачених, які брали участь в акції протесту у вересні 2020 року, Софію Малашевич на два роки, Тихона Клюкача – на півтора, саме такий термін і запитувала держобвинувач.
  • В Білорусі після президентських виборів з 9 серпня тривають масові протести
  • Україна,багато європейських країн, США та Канада не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Українська правда

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Теми: Білорусьмітинги
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