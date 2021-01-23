Бьют дубинками и наступают: в Москве силовики разгоняют протестующих

Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих.

Источник: Медуза, МБХ медиа, РБК

Детали: Российские СМИ публикуют видео жестоких разгонов антиправительственных демонстраций как в Москве, так и в других городах РФ, где в субботу проходят массовые акции протеста.

Сотрудники правоохранительных органов РФ зачистили Пушкинскую площадь в Москве, где проходила акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Силовики также перекрыли проход к некоторым близлежащим улицам и переулкам.

По состоянию на 17 часов субботы известно о 1614 задержанных митингующих по всей России.

Вот так силовики зачищали Пушкинскую pic.twitter.com/PKhSsuy9vQ — МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021

На Трубной площади в Москве бросили дымовую шашку. Проезжую часть заволокло дымом.

ТАСС сообщает, что это якобы один из протестующих распылил газовый баллончик в сотрудников полиции, в результате чего "одному из них стало плохо".

Медиазона сообщает, что в Москве возле цирка люди забросали полицейских снежками.

У цирка на Трубной полицейских забросали снежками, те явно растерялись



Видео: Юля Сугуева / Медиазона pic.twitter.com/QRkpJygSfN — Медиазона (@mediazzzona) January 23, 2021

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