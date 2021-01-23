Бьют дубинками и наступают: в Москве силовики разгоняют протестующих
Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих.
Источник: Медуза, МБХ медиа, РБК
Детали: Российские СМИ публикуют видео жестоких разгонов антиправительственных демонстраций как в Москве, так и в других городах РФ, где в субботу проходят массовые акции протеста.
Сотрудники правоохранительных органов РФ зачистили Пушкинскую площадь в Москве, где проходила акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.
Силовики также перекрыли проход к некоторым близлежащим улицам и переулкам.
По состоянию на 17 часов субботы известно о 1614 задержанных митингующих по всей России.
Вот так силовики зачищали Пушкинскую pic.twitter.com/PKhSsuy9vQ— МБХ медиа (@MBKhMedia) January 23, 2021
На Трубной площади в Москве бросили дымовую шашку. Проезжую часть заволокло дымом.
ТАСС сообщает, что это якобы один из протестующих распылил газовый баллончик в сотрудников полиции, в результате чего "одному из них стало плохо".
Предыстория:
- Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок".
- 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.
- Российский оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.