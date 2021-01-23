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Бьют дубинками и наступают: в Москве силовики разгоняют протестующих

Суббота, 23 января 2021, 15:43
Бьют дубинками и наступают: в Москве силовики разгоняют протестующих
Фото: Михаил Гребенщиков, РБК

Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих.

Источник: Медуза, МБХ медиа, РБК

Детали: Российские СМИ публикуют видео жестоких разгонов антиправительственных демонстраций как в Москве, так и в других городах РФ, где в субботу проходят массовые акции протеста.

Сотрудники правоохранительных органов РФ зачистили Пушкинскую площадь в Москве, где проходила акция в поддержку арестованного оппозиционера Алексея Навального.

Силовики также перекрыли проход к некоторым близлежащим улицам и переулкам.

По состоянию на 17 часов субботы известно о 1614 задержанных митингующих по всей России.

На Трубной площади в Москве бросили дымовую шашку. Проезжую часть заволокло дымом.

ТАСС сообщает, что это якобы один из протестующих распылил газовый баллончик в сотрудников полиции, в результате чего "одному из них стало плохо".

 

Медиазона сообщает, что в Москве возле цирка люди забросали полицейских снежками.

Предыстория: 

  • Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок". 
  • 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.
  • Российский оппозиционер Алексей Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти. 

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