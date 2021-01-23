В России – рекордное число задержаний за 10 лет
В РФ 23 января во время массовых акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали рекордное количество людей за последние 10 лет.
Источник: российское издание "Настоящее время"
Детали: По оценкам российских СМИ и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. При этом главное управление МВД по Москве насчитало 4 тысячи участников протеста на Пушкинской площади.
Акции протеста прошли в 122 городах страны.
Во время акций задержали 3454 человека. Есть задержанные несовершеннолетние.
Прямая речь координатора "ОВД-Инфо" Леонида Драбкина: "Это, конечно же, беспрецедентная по своей жестокости со стороны силовиков акция, которая направлена против мирных протестующих. И за всю историю наблюдения "ОВД-Инфо", а это почти 10 лет, это тоже рекордные цифры (задержанных - УП)".
23/х— Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) January 23, 2021
«Тебе надо палку зарубить?» ОМОНівець замість жінки забирає чоловіка, котрий пожалів її і запропонував натомість заарештувати його і виконати план по затриманнях. Петербург сьогодні.pic.twitter.com/1UipHelHrd
Предыстория:
- Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок".
- 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.
- Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.
- Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.