В России – рекордное число задержаний за 10 лет

В РФ 23 января во время массовых акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали рекордное количество людей за последние 10 лет.

Источник: российское издание "Настоящее время"

Детали: По оценкам российских СМИ и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. При этом главное управление МВД по Москве насчитало 4 тысячи участников протеста на Пушкинской площади.

Акции протеста прошли в 122 городах страны.

Во время акций задержали 3454 человека. Есть задержанные несовершеннолетние.

Задержания в Москве, фото Юрия Козырева

Прямая речь координатора "ОВД-Инфо" Леонида Драбкина: "Это, конечно же, беспрецедентная по своей жестокости со стороны силовиков акция, которая направлена против мирных протестующих. И за всю историю наблюдения "ОВД-Инфо", а это почти 10 лет, это тоже рекордные цифры (задержанных - УП)".

Задержания в Екатеринбурге, фото Доната Сорокина

23/х



«Тебе надо палку зарубить?» ОМОНівець замість жінки забирає чоловіка, котрий пожалів її і запропонував натомість заарештувати його і виконати план по затриманнях. Петербург сьогодні.pic.twitter.com/1UipHelHrd — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) January 23, 2021

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