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В России – рекордное число задержаний за 10 лет

Суббота, 23 января 2021, 22:11
В России – рекордное число задержаний за 10 лет
Фото: Евгений Фельдман для «Медузы»

В РФ 23 января во время массовых акций протеста в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального задержали рекордное количество людей за последние 10 лет.

Источник: российское издание "Настоящее время"

Детали: По оценкам российских СМИ и наблюдателей, в Москве в митингах приняли участие несколько десятков тысяч человек. При этом главное управление МВД по Москве насчитало 4 тысячи участников протеста на Пушкинской площади.

Акции протеста прошли в 122 городах страны.

Во время акций задержали 3454 человека. Есть задержанные несовершеннолетние.

Задержания в Москве, фото Юрия Козырева
Задержания в Москве, фото Юрия Козырева

Прямая речь координатора "ОВД-Инфо" Леонида Драбкина: "Это, конечно же, беспрецедентная по своей жестокости со стороны силовиков акция, которая направлена против мирных протестующих. И за всю историю наблюдения "ОВД-Инфо", а это почти 10 лет, это тоже рекордные цифры (задержанных - УП)".

Задержания в Екатеринбурге, фото Доната Сорокина
Задержания в Екатеринбурге, фото Доната Сорокина

Предыстория: 

  • Вечером 17 января Навального задержали на паспортном контроле в аэропорту "Шереметьево" в Москве, куда он прилетел из Берлина, где лечился после отравления препаратом "новичок". 
  • 18 января в российских Химках в здании Управления внутренних дел начался суд над Навальным. В результате политика арестовали на 30 суток.
  • Навальный записал видеообращение, в котором призвал россиян выходить на улицы и не бояться нынешней власти.
  • Во время массовых акций протеста в Москве силовики применили силу против митингующих. Также жестоко разогнали митинги и в других городах России.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НавальныйРосcия
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