Американский эсминец провел тренировку в Черном море
Понедельник, 25 января 2021, 01:20
Военно-морские силы США и воздушное командование НАТО провели первую совместную тренировочную миссию в Черном море в 2021 году.
Источник: пресс служба Шестого флота США
Детали: Участие в тренировке принял американский ракетный эсминец USS Donald Cook, а также военные самолеты Италии и Германии.
Дословно: "ВМС (США - ред УП) в работе в Черном море с нашими союзниками и партнерами по НАТО, в частности Болгарией, Грузией, Румынией, Турцией и Украиной. В интересах всего мира поддерживать стабильность и процветание Черноморского региона, сдерживая агрессивных игроков, которые стремятся к дестабилизации ради собственной выгоды".
Напомним:
- 23 января эсминец Donald Cook зашел в Черное море.
- Американский ракетный эсминец Donald Cook уже не впервые ходит в Черном море. В частности, последний раз он был в этих водах в ноябре прошлого года.