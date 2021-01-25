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Американский эсминец провел тренировку в Черном море

Понедельник, 25 января 2021, 01:20
Американский эсминец провел тренировку в Черном море

Военно-морские силы США и воздушное командование НАТО провели первую совместную тренировочную миссию в Черном море в 2021 году.

Источник: пресс служба Шестого флота США

Детали: Участие в тренировке принял американский ракетный эсминец USS Donald Cook, а также военные самолеты Италии и Германии.

Дословно: "ВМС (США - ред УП) в работе в Черном море с нашими союзниками и партнерами по НАТО, в частности Болгарией, Грузией, Румынией, Турцией и Украиной. В интересах всего мира поддерживать стабильность и процветание Черноморского региона, сдерживая агрессивных игроков, которые стремятся к дестабилизации ради собственной выгоды".

Напомним:

  • 23 января эсминец Donald Cook зашел в Черное море.
  • Американский ракетный эсминец Donald Cook уже не впервые ходит в Черном море. В частности, последний раз он был в этих водах в ноябре прошлого года.

"Украинская правда" в Threads

Темы: СШАНАТО
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