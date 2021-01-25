Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Пропагандист Кисилев рассказал, что Путину кальян и туалетные ершики не нужны

Понедельник, 25 января 2021, 13:47
Пропагандист Кисилев рассказал, что Путину кальян и туалетные ершики не нужны
Фото с сайта Кремля

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в "Вестях недели" посвятил более 40 минут дворцу Путина и заявил, что президенту РФ некогда курить кальян и что туалетными ершиками он не увлекается.  

Источник: программа "Вести недели" на телеканале "Россия 1"  

Пряма речь: "Странностей в выпущенной "клюкве" (так пропагандист называет расследование оппозиционера Алексея Навального о дворце президента России Владимира Путина – ред.) много. Самому Путину роскошь по жизни как таковая не нужна, для него это не круто. Ему точно некогда играть в машинки, сидеть в домашнем казино и курить кальян. Путин вообще не курит. А отдых для него – уйти в тайгу, облачившись в одежду лесника, или в глушь на рыбалку. И Путин уж точно не увлечен туалетным ершиком".

Детали: Киселев также рассказал, что Путин "человек совершенно другого масштаба, он Россию собрал… из распада и провел не через один кризис, так, что мы оказались в более достойном положении на сегодня, чем любая из крупных западных стран".

Пропагандист уверяет, что пышный дворец под Геленджиком точно не Путина.

Навального Киселев назвал "пустым местом, политиком на уровне ершика", который может "нести лишь развал и нищету". Он также добавил, что оппозиционер "втягивает в политику детей, как политический педофил".

Для справки: В расследовании Фонда борьбы с коррупцией про "дворец Путина" сообщалось, что для санузлов президента РФ закупили ершики для унитаза по 700 евро и держатели для туалетной бумаги по 1038 евро. 

 
Фото с митингов в россии 

После этого многие люди выходили на митинги 23 января с ершиками. 

 
Фото с митингов в россии 

Предыстория: 

  • 19 января, на следующий день после задержания и ареста Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о дворце якобы президента Владимира Путина под Геленджиком и его женщинах.
  • По данным ФБК, дворец строили и содержат госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина.
  • Официальная площадь дворца – 17 691 м.кв, а площадь участка под дворцовым комплексом – 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068 года.
  • Сам Путин заявил, что этот дворец ему никогда не принадлежал.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинРосcияпропаганда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
Путин
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Экс-директор ЦРУ призвал усилить давление на Россию: Путин в очень-очень сложной ситуации
Последние новости
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
09:53
Франция, Китай и Япония заморозили участие в крупнейшем газовом проекте России
09:30
Самая старая елка и рождественские украшения в бороде: 7 праздничных рекордов Гиннеса
09:23
Латвия передала Украине конфискованные у пьяных водителей авто стоимостью почти миллион евро
09:00
дополнено Обломки сбитого "Шахеда" повредили припортовую инфраструктуру в Одессе и склады на Херсонщине
Все новости...
Реклама: