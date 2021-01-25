Пропагандист Кисилев рассказал, что Путину кальян и туалетные ершики не нужны

Российский пропагандист Дмитрий Киселев в "Вестях недели" посвятил более 40 минут дворцу Путина и заявил, что президенту РФ некогда курить кальян и что туалетными ершиками он не увлекается.

Источник: программа "Вести недели" на телеканале "Россия 1"

Пряма речь: "Странностей в выпущенной "клюкве" (так пропагандист называет расследование оппозиционера Алексея Навального о дворце президента России Владимира Путина – ред.) много. Самому Путину роскошь по жизни как таковая не нужна, для него это не круто. Ему точно некогда играть в машинки, сидеть в домашнем казино и курить кальян. Путин вообще не курит. А отдых для него – уйти в тайгу, облачившись в одежду лесника, или в глушь на рыбалку. И Путин уж точно не увлечен туалетным ершиком".

Детали: Киселев также рассказал, что Путин "человек совершенно другого масштаба, он Россию собрал… из распада и провел не через один кризис, так, что мы оказались в более достойном положении на сегодня, чем любая из крупных западных стран".

Пропагандист уверяет, что пышный дворец под Геленджиком точно не Путина.

Навального Киселев назвал "пустым местом, политиком на уровне ершика", который может "нести лишь развал и нищету". Он также добавил, что оппозиционер "втягивает в политику детей, как политический педофил".

Для справки: В расследовании Фонда борьбы с коррупцией про "дворец Путина" сообщалось, что для санузлов президента РФ закупили ершики для унитаза по 700 евро и держатели для туалетной бумаги по 1038 евро.

Фото с митингов в россии

После этого многие люди выходили на митинги 23 января с ершиками.

Фото с митингов в россии

Предыстория: