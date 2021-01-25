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Подгруппа ТКГ собирается вне очереди из-за ранения бойца возле Золотого

Понедельник, 25 января 2021, 14:40
Подгруппа ТКГ собирается вне очереди из-за ранения бойца возле Золотого

Подгруппа по безопасности в Трехсторонний контактной группе (Украина, Россия, ОБСЕ) соберется на внеочередное заседание - в связи с ранением оккупантами украинского военного возле Золотого.

Источник: Украинская делегация для участия в ТКГ в Telegram

Дословно: "Сегодня в 16.00 в режиме видеоконференции запланировано внеочередное заседание Подгруппы по безопасности в ТКГ.

Утром снайпером оккупационных войск был тяжело ранен украинский боец, также с использованием ПТРК поврежден  один из жилых домов на линии разграничения.

Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск".

Предыстория: Около 12:00 25 января в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил в районе Золотого получил ранение военнослужащий ВСУ. Он в тяжелом состоянии.

Украинская правда

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Темы: ТКГвойнаЗолотое
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