Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Подгруппа ТКГ собирается вне очереди из-за ранения бойца возле Золотого

Понедельник, 25 января 2021, 15:40

Подгруппа по безопасности в Трехсторонний контактной группе соберется на внеочередное заседание - в связи с ранением оккупантами украинского военного возле Золотого.

Источник: Украинская делегация для участия в ТКГ в Telegram

Дословно: "Сегодня в 16.00 в режиме видеоконференции запланировано внеочередное заседание Подгруппы по безопасности в ТКГ.

Утром снайпером оккупационных войск был тяжело ранен украинский боец, также с использованием ПТРК поврежден  один из жилых домов на линии разграничения.

Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск".

Предыстория: Около 12:00 25 января в результате обстрела боевиками позиций Объединенных сил в районе Золотого получил ранение военнослужащий ВСУ. Он в тяжелом состоянии.

Украинская правда
Темы: ТКГвойнаЗолотое


powered by lun.ua
Главное сегодня

Сторонники Навального готовят новую волну митингов

ПЦР-тесты и карантин: в ЕС представили жесткие требования въезда из-за новых штаммов

Провалились под лед: спасатели нашли тела двух взрослых и ребенка

видеоПутин лично прокомментировал расследование Навального

Кулеба о Навальном: "бутерброд" придется вернуть

фотоПо Киеву начали ставить новые дорожные знаки: что они означают

Все новости...
ТКГ
Советник Путина впервые пришел на заседание ТКГ – представитель ОРДЛО
Россия и Медведчук используют пленных в политических интересах – ТКГ
РФ передает заложников Медведчуку, это удар по нормандскому формату и ТКГ – МИД
Последние новости
16:37
Министры иностранных дел ЕС договорились, что делать с визитом Борреля в Москву
16:31
документОбвиняемый в организации перестрелки в Княжичах работает в полиции Киева
16:23
Премьер: Кабмин готовит меморандум о неизменности тарифов на тепло и горячую воду
16:23
Правительство подумывает возобновить адаптивный карантин
15:50
Администрация Байдена будет искать новую кандидатуру посла США в Украине – Кулеба
15:43
Фонд госимущества обжалует решение суда о конкурсе на "Центрэнерго"
15:40
Подгруппа ТКГ собирается вне очереди из-за ранения бойца возле Золотого
15:40
Мэр Броваров переизбран в третий раз: в должности 10 лет
15:38
В Одессе и области снова "заминировали" несколько сотен учебных заведений
15:33
В 2020 году Госфинмониторинг обнаружил незаконных операций на 76 миллиардов
Все новости...