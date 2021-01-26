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Корабль для межпланетных путешествий: SpaceX запланировала запуск Starship SN9

Вторник, 26 января 2021, 00:07

Американская частная космическая компания Илона Маcка SpaceX, который по данным Bloomberg, 7 января стал самым богатым человеком на планете Земля, запланировала сегодня запуск девятого прототипа межпланетного многоразового космического корабля Starship.

Источник: Трансляция запуска

UPD: Запуск отложен на сутки.

Детали: Ожидается, что Starship SN9, оборудованный тремя двигателями Raptor, осуществит "прыжок" на 12,5 километров и управляемо приземлится на посадочную площадку рядом с местом старта.

Дороги вокруг космодрома SpaceX будет перекрыты до 2:00 по киевскому времени, а следовательно запуск стоит ожидать в этот промежуток времени.

Starship SN9 установлен на пусковом комплексе у городка Бока Чика, штат Техас.

В Twitter Маск отметил, что для исправления проблемы, которая стала причиной аварии SN8, в SN9 были внесены "незначительные изменения".

Изобретатель добавил, что "скоро" на другом пусковом комплексе космодрома установят SN10. Всего SpaceX одновременно строит еще 8 космических кораблей различных модификаций.

В Бока-Чика также продолжаются работы по сборке Superheavy BN1 и BN2 - ракеты-носителя для Starship. Маск сообщил, что ее первый запуск состоится уже через "несколько месяцев".

Напомним:

  • 10 декабря SpaceX впервые провела масштабные летные испытания Starship. Запуск на 12,5 километров и управления ракетой при посадке прошли удачно, но из-за низкого давление топлива скорость приземления была слишком велика. Прототип ударился о посадочную площадку и взорвался.
  • 1 декабря Илон Маск заявил: "Я полностью уверен, что человек высадится на Марс в ближайшие шесть лет", а в лучшем случае – в следующие четыре года.

Что предшествовало: 

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Темы: космосИлон Маск


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