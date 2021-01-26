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За прошедшие сутки зарегистрировано более 400 тысяч заражений COVID-19

Вторник, 26 января 2021, 01:25
За прошедшие сутки зарегистрировано более 400 тысяч заражений COVID-19

По состоянию на 26 января в мире зарегистрировано более 100 миллионов случаев COVID-19, в частности 409 тысяч за минувшие сутки.

Источник: сайт Worldometers

Детали: В мире за последние сутки также подтверждено 409 424 новых случаев заражения коронавирусом, в частности 137 359 новых больных зафиксировано в странах Европы.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Великобритания, Франция и Португалия. Украина сейчас на 10-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 24-м месте.

Сейчас всего в мире диагностировано 100,1 миллионов случаев заражения коронавирусом, 71 миллион больных уже вылечились. Подтверждено 2 148 343 смерти от COVID-19.

Продолжают бороться с болезнью более 25 миллионов человек.

Важливо знати: Во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Команда международных экспертов ВОЗ, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, 14 января наконец-то смогла прибыть в Китай.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: коронавирус
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