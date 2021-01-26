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Twitter запускает программу, которая позволит маркировать фейки

Вторник, 26 января 2021, 08:26
Twitter запускает программу, которая позволит маркировать фейки
Фото ciobulletin.com

Компания Twitter представила пилотную в США программу Birdwatch, которая поможет бороться с дезинформацией в соцсети.

Источник: блог компании

Дословно: "Birdwatch позволяет людям идентифицировать информацию в твитах, которую они считают обманчивой, и писать примечания, которые обеспечат информативный контекст твита".

Детали: В Twitter убеждены, что такой подход поможет быстро реагировать на распространение ложной информации путем добавления контекста, которому люди доверяют и считают ценными.

На первом этапе примечания будут видны только на отдельном сайте Birdwatch. На этом сайте пилотные участники также смогут оценить полезность примечаний, добавленных другими участниками.

Подчеркивается, что примечания не будут влиять на то, как люди видят твиты и рекомендации соцсети.

В конечном итоге компания хочет сделать примечания видимыми непосредственно в твитах для глобальной аудитории Twitter.

Предыстория:

Сейчас Twitter самостоятельно маркирует некоторые твиты, добавляя контекст, и даже удаляет, как это было в случае с твитами бывшего президента США Дональда Трампа о выборах или твитами о коронавирусе.

Темы: соцсети
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