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Twitter: новый пост Трампа про COVID-19 вводит в заблуждение

Понедельник, 12 октября 2020, 02:25

Социальная сеть Twitter обозначила сообщение президента США Дональда Трампа таким, что "вводит в заблуждение".

Источник: Twitter-аккаунт Трампа

Детали: В компании отметили, что сообщение Трампа нарушает правила Twitter по распространению ложной и потенциально вредной информации, связанной с COVID-19.

В публикаци Трамп утверждает, что у него выработался иммунитет к коронавирусу и что он больше не заразен.

Что было раньше: Президент США Дональд Трамп заявил, что излечился от COVID-19 и возвращается к активному участию в своей предвыборной кампании.

Напомним:

  • 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
  • 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
  • 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа. 
  • Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. Там он снял маску, несмотря на то, что болеет коронавирусом и потенциально опасен для окружающих.
  • 6 октября Facebook удалил пост Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.

Темы: Трампкоронавирус


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