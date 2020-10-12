Twitter: новый пост Трампа про COVID-19 вводит в заблуждение
Понедельник, 12 октября 2020, 02:25
Социальная сеть Twitter обозначила сообщение президента США Дональда Трампа таким, что "вводит в заблуждение".
Источник: Twitter-аккаунт Трампа
Детали: В компании отметили, что сообщение Трампа нарушает правила Twitter по распространению ложной и потенциально вредной информации, связанной с COVID-19.
В публикаци Трамп утверждает, что у него выработался иммунитет к коронавирусу и что он больше не заразен.
A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020
Что было раньше: Президент США Дональд Трамп заявил, что излечился от COVID-19 и возвращается к активному участию в своей предвыборной кампании.
Напомним:
- 2 октября президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что он и его жена Мелания заболели коронавирусной болезнью COVID-19.
- 3 октября Трампа отправили в медицинский центр Уолтера Рида по рекомендации врачей.
- 4 октября в США звучали противоречивые заявления о состоянии Трампа.
- Вечером 5 октября Трамп, у которого ранее обнаружили коронавирус, покинул медцентр и прилетел на вертолете в администрацию. Там он снял маску, несмотря на то, что болеет коронавирусом и потенциально опасен для окружающих.
- 6 октября Facebook удалил пост Трампа, в котором он утверждал, что сезонный грипп опаснее, чем коронавирус.