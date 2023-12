Twitter: новый пост Трампа про COVID-19 вводит в заблуждение

Социальная сеть Twitter обозначила сообщение президента США Дональда Трампа таким, что "вводит в заблуждение".

Источник: Twitter-аккаунт Трампа

Детали: В компании отметили, что сообщение Трампа нарушает правила Twitter по распространению ложной и потенциально вредной информации, связанной с COVID-19.

В публикаци Трамп утверждает, что у него выработался иммунитет к коронавирусу и что он больше не заразен.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!