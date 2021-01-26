Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ОБСЕ: Количество нарушений "тишины" на Донбассе уменьшилось на 55%

Вторник, 26 января 2021, 22:52
ОБСЕ: Количество нарушений тишины на Донбассе уменьшилось на 55%

В ОБСЕ заявили, что благодаря дополнительным мерам контроля за соблюдением режима прекращения огня в 2020 году количество нарушений "тишины" на Донбассе уменьшилось на 55% по сравнению с предыдущим годом.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на данные, которые обнародовала постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайте

Прямая речь Остраускайте: "В прошлом году СММ ОБСЕ зафиксировала 153 тысяч нарушений режима прекращения огня, включая около 46 тысяч взрывов.  Это на 55% меньше по сравнению с 2019 годом.  Введение дополнительных мер прекращения огня принесло ощутимое улучшение ситуации безопасности.  Однако нарушения режима прекращения огня все еще случаются каждый день - и все чаще".

Детали: По словам Остраускайте, СММ ОБСЕ продолжает выступать посредником и проводит мониторинг прекращения огня для ремонта и восстановления критической инфраструктуры.

В течение прошлого года персонал СММ обеспечил примерно 5,5 тысяч "окон тишины" на местах, что позволило отремонтировать и обеспечить дееспособность 118 инфраструктурных объектов, включая системы водоснабжения, электросети и сети мобильной коммуникации - в интересах более чем 6 млн человек.

Что было раньше: С полуночи 27 июля 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.

Темы: ОБСЕДонбассвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

видеоВ Белграде тысячи людей вышли на протест, произошли столкновения

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Все новости...
ОБСЕ
Парламентская ассамблея ОБСЕ назвала РФ государством-спонсором терроризма
Кулеба приветствует отчет ОБСЕ о похищении Россией украинских детей: сильные доказательства
Россия отказалась платить взносы в Парламентскую ассамблею ОБСЕ
Последние новости
10:46
Премьер Сербии говорит, что спецслужбы России предупредили Белград о протестах
10:40
В Колорадо произошла стрельба в торговом центре: 1 погибший и 2 раненых
10:39
Ультраправый победитель выборов в Нидерландах хочет, чтобы в Турции избрали нового лидера
10:35
По всей Украине объявлена воздушная тревога из-за МиГ-31К
10:32
В Италии осужденный сбежал из-под домашнего ареста в тюрьму, потому что не хотел сам праздновать Рождество
10:17
Кабмин назначил в Госрезерв исполняющую обязанности председателя
10:13
инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС
10:10
Вучич не считает столкновения в Белграде революцией и видит покушение на независимость Сербии
10:04
Дома у студента, устроившего массовую стрельбу в Праге, нашли взрывчатку
09:55
Игнат на фейки россиян о сбитых самолетах F-16: Уже даже мемы ходят
Все новости...
Реклама: