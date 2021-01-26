ОБСЕ: Количество нарушений "тишины" на Донбассе уменьшилось на 55%

В ОБСЕ заявили, что благодаря дополнительным мерам контроля за соблюдением режима прекращения огня в 2020 году количество нарушений "тишины" на Донбассе уменьшилось на 55% по сравнению с предыдущим годом.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на данные, которые обнародовала постоянный представитель ЕС в ОБСЕ Раса Остраускайте

Прямая речь Остраускайте: "В прошлом году СММ ОБСЕ зафиксировала 153 тысяч нарушений режима прекращения огня, включая около 46 тысяч взрывов. Это на 55% меньше по сравнению с 2019 годом. Введение дополнительных мер прекращения огня принесло ощутимое улучшение ситуации безопасности. Однако нарушения режима прекращения огня все еще случаются каждый день - и все чаще".

Детали: По словам Остраускайте, СММ ОБСЕ продолжает выступать посредником и проводит мониторинг прекращения огня для ремонта и восстановления критической инфраструктуры.

В течение прошлого года персонал СММ обеспечил примерно 5,5 тысяч "окон тишины" на местах, что позволило отремонтировать и обеспечить дееспособность 118 инфраструктурных объектов, включая системы водоснабжения, электросети и сети мобильной коммуникации - в интересах более чем 6 млн человек.

Что было раньше: С полуночи 27 июля 2020 года на Донбассе начал действовать режим полного и всеобъемлющего прекращения огня, о котором договорились на заседании Трехсторонней контактной группы.