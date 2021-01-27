За Витренко на пост министра энергетики будут голосовать в четверг – слуга народа
Среда, 27 января 2021, 11:49
Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, вероятно, состоится в Верховной Раде 28 января.
Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук
Прямая речь: "Представление от фракции относительно этой кандидатуры мы уже официально оформили и передали. Теперь уже от премьер-министра должны быть внесены все документы. Насколько мне известно, и глава фракции подтвердил, очень вероятно, что голосование состоится завтра".
Предыстория:
- На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.
- Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Витренко первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра.
- Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко во время голосования в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.
- Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что во время нового голосования у Витренко будет больше поддержки со стороны фракции, поскольку он "за это время провел определенную работу".