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За Витренко на пост министра энергетики будут голосовать в четверг – слуга народа

Среда, 27 января 2021, 12:49
Фото epravda.com.ua

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, вероятно, состоится в Верховной Раде 28 января.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук

Прямая речь: "Представление от фракции относительно этой кандидатуры мы уже официально оформили и передали. Теперь уже от премьер-министра должны быть внесены все документы. Насколько мне известно, и глава фракции подтвердил, очень вероятно, что голосование состоится завтра".

Предыстория: 

  • На заседании 17 декабря Верховная Рада не поддержала назначение бывшего исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко на должность первого вице-премьер-министра – министра энергетики.
  • Кабмин на внеочередном заседании 21 декабря назначил Витренко первым заместителем министра энергетики. На него также возложили временное исполнение обязанностей министра. 
  • Президент Владимир Зеленский приехал на заседание фракции "Слуга народа" и просил поддержать Витренко во время голосования в парламенте на должность министра энергетики, как наиболее независимого кандидата.
  • Лидер партии "Слуга народа" Александр Корниенко предположил, что во время нового голосования у Витренко будет больше поддержки со стороны фракции, поскольку он "за это время провел определенную работу".

Темы: Верховная РадаВитренкоКабинет министров


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