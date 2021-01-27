За Витренко на пост министра энергетики будут голосовать в четверг – слуга народа

Голосование за кандидатуру Юрия Витренко на должность министра энергетики, вероятно, состоится в Верховной Раде 28 января.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заместителя главы фракции "Слуга народа" Евгению Кравчук

Прямая речь: "Представление от фракции относительно этой кандидатуры мы уже официально оформили и передали. Теперь уже от премьер-министра должны быть внесены все документы. Насколько мне известно, и глава фракции подтвердил, очень вероятно, что голосование состоится завтра".

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