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Минцифры готовит закон, который запретит госорганам требовать бумажные документы

Среда, 27 января 2021, 14:20

Министерство цифровой трансформации начало разработку законопроекта, который запретит с 1 сентября государственным органам требовать у граждан бумажные документы, если эта информация уже есть в реестрах.

Источник: вицепремьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Telegram

Прямая речь: "Начали разработку законопроекта, который должен запретить с 1 сентября 2021-го госорганам в Украине требовать бумажные документы/справки у граждан, если необходимая информация уже и так есть в государственных реестрах".

Детали: Еще в октябре 2020 года президент Владимир Зеленский заявил, что благодаря продуктам проекта цифровизации "Дия" в 2021 году Украина начнет входить в режим paperless, когда все услуги будут цифровыми, без бумаг.

Уже в апреле в приложении "Дия" запустят электронную подпись, изменение места регистрации, строительные онлайн-услуги, автоматическую регистрацию бизнеса и электронный больничный.

Украинская правда
Темы: диджитализацияДиязаконодательствотехнологии


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