Зеленский просил Дубинского выйти из фракции, тот отказался - источники

Президент Владимир Зеленский просил выйти нардепа Александра Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.

Источник: собеседники УП в "Слуге народа"

Детали: Зеленский Дубинскому заявил, что он должен уйти из фракции, чтобы не подставлять "Слугу народа" под удар и отметил, что предупреждал нардепа еще до санкций, чтобы тот не лез в тему пленок и не связывался с Деркачем, ибо тот – агент ФСБ.

Также президент напомнил, что Дубинский "раскалывал фракцию все время", и его "журналистская деятельность" во время депутатства снижала рейтинг и имидж фракции.

Собеседник отмечает, что за Дубинского вступился Бужанский, мол, фракция своих поддерживать, на что Зеленский ответил, что они саботировали много законопроектов, намекнув, чтобы не апеллировали к командности.

Также источник рассказывает, что Дубинский кричал, якобы нардеп Анастасия Радина изменила Украине, работает на иностранные спецслужбы, а "шабунята и соросята" его оклеветали и ввели Зеленского в заблуждение.

Президент в ответ на это запретил нардепу прикрываться им, а обвинения Дубинского в сторону Центра противодействия коррупции "назвал детскими, объяснив, что" это не ветвь власти, а общественная организация, чтобы ее критиковать". Также Зеленский посоветовал Дубинскому воздержаться от оправданий.

Глава государства предложил фракции собрать голоса "за" и "против" Дубинского, а сам готов встретиться с руководством фракции и обсудить, что делать дальше.

Собеседник убежден, что ключевой месседж - Дубинский должен уйти, а сам Зеленский не хочет решать проблему с санкциями.

Источник "Украинской правды" отметил, что спор президента с нардепом продолжался более 30 минут.

Предыстория:

США ввели санкции против 7 граждан и 4 медиа Украины из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов. В частности, под санкциями нардеп "Слуги народа" Александр Дубинский, экс-помощник нардепа Андрея Деркача Дмитрий Ковальчук, бывший прокурор ГПУ Константин Кулик, беглый экс нардеп Александр Онищенко, а также окружение Деркача – Антон Симоненко, Андрей Телиженко, Петр Журавель.

Офис президента анонсировал определенные шаги по привлечению к ответственности украинцев, виновных во вмешательстве в американские выборы.

Заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявляла, что шаги и высказывания народного депутата от СН Александра Дубинского часто не совпадали с позицией фракции. Она говорила, что нардепам нужно время, чтобы изучить и обсудить ситуацию с ним.

Сам Дубинский 15 января заявил, что просит собраться фракцию, чтобы объяснить свою позицию по поводу введения санкций в отношении него со стороны США из-за вмешательства в американские выборы.

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