В "Слуге народа" уже голосовали за исключение Дубинского. Большинство - "за"

Во фракции "Слуга народа" уже провели "рейтинговое" голосование об исключении нардепа Александа Дубинского.

Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует заступнице председателя фракции Евгению Кравчук, собеседник УП во фракции

Прямая речь Кравчук: "По результатам голосования в фракционном приложения (это фактически было рейтинговое голосование за три варианта) наибольшее количество набрал вариант об исключении Дубинского из фракции.

За него проголосовало большинство: 50% + из тех, кто вообще голосовал (проголосовали 52% депутатов в целом).

Мы выносим этот вопрос на фракции в понедельник на голосование для подтверждения, и тогда будет понятно, есть ли необходимое количество голосов за исключение".

Детали: Кравчук уточнила, что для принятия положительного решения необходимо 70% поддержки от общего числа депутатов фракции, то есть 172 голоса.

Собеседник УП во фракции утверждает, что за исключение были 57% из тех, кто голосовал.

Депутатам предложили три варианта ответа:

Отозвать Дубниського с должности заместителя председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (49 голосов)

Поддержать депутата (26 голосов).

Исключить Дубинского из фракции (100 голосов).

Всего во фракции "Слуга народа" 246 народных депутатов.

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