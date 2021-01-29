В "Слуге народа" уже голосовали за исключение Дубинского. Большинство - "за"
Во фракции "Слуга народа" уже провели "рейтинговое" голосование об исключении нардепа Александа Дубинского.
Источник: "Интерфакс-Украина", цитирует заступнице председателя фракции Евгению Кравчук, собеседник УП во фракции
Прямая речь Кравчук: "По результатам голосования в фракционном приложения (это фактически было рейтинговое голосование за три варианта) наибольшее количество набрал вариант об исключении Дубинского из фракции.
За него проголосовало большинство: 50% + из тех, кто вообще голосовал (проголосовали 52% депутатов в целом).
Мы выносим этот вопрос на фракции в понедельник на голосование для подтверждения, и тогда будет понятно, есть ли необходимое количество голосов за исключение".
Детали: Кравчук уточнила, что для принятия положительного решения необходимо 70% поддержки от общего числа депутатов фракции, то есть 172 голоса.
Собеседник УП во фракции утверждает, что за исключение были 57% из тех, кто голосовал.
Депутатам предложили три варианта ответа:
- Отозвать Дубниського с должности заместителя председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики (49 голосов)
- Поддержать депутата (26 голосов).
- Исключить Дубинского из фракции (100 голосов).
Всего во фракции "Слуга народа" 246 народных депутатов.
Предыстория:
- Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
- Известный видеосервис YouTube удалил канал нардепа Александра Дубинского, и сделал это из-за санкций, которые против него недавно ввели США.
- Дубинский утверждает, что удаление его канала с видеосервиса Youtube повредит сотням тысяч его подписчиков, и называет это "информационной блокадой".
- Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.