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В "Слузі народу" вже голосували за виключення Дубінського. Більшість - "за"

П'ятниця, 29 січня 2021, 13:08
В Слузі народу вже голосували за виключення Дубінського. Більшість - за

У фракції "Слуга народу" вже провели "рейтингове" голосування щодо виключення нардепа Олександа Дубінського.  

Джерело: "Інтерфакс-Україна", який цитує заступницю голови фракції Євгенію Кравчук, співрозмовник УП у фракції

Пряма мова Кравчук: "За результатами голосування у фракційному застосунку (це фактично було рейтингове голосування за три варіанти) найбільшу кількість набрав варіант про виключення Дубінського з фракції.

За нього проголосувала більшість: 50%+ із тих, хто взагалі голосував (проголосували 52% депутатів загалом).

Ми виносимо це питання на фракцію у понеділок на голосування, щоб його підтвердити, і тоді буде зрозуміло, чи є необхідна кількість голосів за виключення".

Деталі: Кравчук уточнила, що для ухвалення позитивного рішення необхідно 70% підтримки від загальної кількості депутатів фракції, тобто 172 голоси.

Співрозмовник УП у фракції стверджує, що за виключення були 57% з тих, хто голосував.

Депутатам запропонували три варіанти відповіді:

  1. Відкликати Дубніського з посади заступника голови комітету з питань фінансів, податкової і митної політики (49 голосів);
  2. Підтримати депутата (26 голосів).
  3. Виключити Дубінського з фракції (100 голосів).

Всього у фракції "Слуга народу" 246 народних депутатів.

Передісторія:

  • Раніше США ввели санкції проти Дубінського, Онищенка та оточення Деркача через втручання у президентські вибори Сполучених Штатів.
  • Відомий відеосервіс YouTube видалив канал нардепа Олександра Дубінського, і зробив це через санкції, які проти нього нещодавно запровадили США.
  • Дубінський стверджує, що видалення його каналу з відеосервісу Youtube зашкодить сотням тисяч його підписників, і називає це "інформаційною блокадою".
  • Президент Володимир Зеленський просив вийти Дубінського із фракції "Слуга народу", той відмовився.

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Теми: Слуга народуДубінський
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