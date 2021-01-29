"Россия 1" сняла свой фильм о "дворце Путина": назвали "недостроенной гостиницей"

Телеканал "Россия 1" снял сюжет о "дворце Путина", в котором говорится, что особняк является недостроенным апарт-отелем.

Источник: автор видеоролика Александр Рогаткин в Facebook

Дословно: "В самом "дворце" одни голые бетонные стены. И нет даже намека на то, что показано в фильме. Ни золотых орлов, ни мраморных колонн – по всему зданию идут отделочные работы".

Детали: Один из "строителей", в маске и строительной каске, дал комментарий, что это "апарт-отель, гостиница с номерами, общими зонами, с бассейном".

Видеоролик оппозиционера Алексея Навального, по словам пропагандистов, "напичкан компьютерной графикой". Тем временем оригинальный фильм набрал уже более 101 миллиона просмотров.

Предыстория: