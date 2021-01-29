Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Россия 1" сняла свой фильм о "дворце Путина": назвали "недостроенной гостиницей"

Пятница, 29 января 2021, 17:34
скриншот

Телеканал "Россия 1" снял сюжет о "дворце Путина", в котором говорится, что особняк является недостроенным апарт-отелем.

Источник: автор видеоролика Александр Рогаткин в Facebook

Дословно: "В самом "дворце" одни голые бетонные стены. И нет даже намека на то, что показано в фильме. Ни золотых орлов, ни мраморных колонн – по всему зданию идут отделочные работы".

Детали: Один из "строителей", в маске и строительной каске, дал комментарий, что это "апарт-отель, гостиница с номерами, общими зонами, с бассейном".

Видеоролик оппозиционера Алексея Навального, по словам пропагандистов, "напичкан компьютерной графикой". Тем временем оригинальный фильм набрал уже более 101 миллиона просмотров.

Предыстория:

  • 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о "дворце" президента Владимира Путина под Геленджиком и о его женщинах.
  • 25 января президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального, в котором рассказывается об огромном дворце главы РФ в российском Геленджике. Он все отрицает.
  • В Кремле утверждают, что пресловутый дворец в Краснодарском крае принадлежит не президенту Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя.
  • По данным ФБК, дворец строили и удерживают госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 кв. м, а площадь участка под ним - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7 000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068.
  • Телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое якобы внутри так называемого дворца Путина, которое показывает, что интерьер объекта находится на "нулевом этапе строительства".

Украинская правда
Темы: РосcияпропагандаПутинНавальный


powered by lun.ua
Главное сегодня

В Кабмине показали календарный план вакцинации украинцев

ОбновленоКум Табачника выиграл выборы ректора национального университета, но препятствует закон

Журналисты разузнали о "дворце Путина" новые подробности 

Ляшко озвучил дату, когда в Украине могут начать прививать от COVID-19

У россиян начало падать доверие к Путину

ВАКС арестовал изъятые у нардепа Дубневича сотни тысяч евро и долларов

Все новости...
Росcия
Журналисты разузнали о "дворце Путина" новые подробности 
У россиян начало падать доверие к Путину
Боррель в ходе визита в Москву будет говорить об Украине, Навальном и преследованиях оппозиции
Последние новости
19:21
Рада сделала шаг к рассекречиванию зарплат в госкомпаниях
19:14
В Кабмине показали календарный план вакцинации украинцев
19:02
В ЕС работают над выделением Украине второго транша в 600 млн евро
18:53
У Навального отреагировали на пропагандистское видео о "дворце Путина"
18:46
Ощадбанк в прошлом году получил 2,8 млрд прибыли
18:40
В Альпах спасли француза, который провел 2,5 часа под снегом после схода лавины
18:34
Перед ограничением полномочий СБУ взялось "кошмарить" малых виноделов – СМИ
18:28
Еще 5 русских артистов внесли в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины
18:15
Отстраненный глава КС судится из-за охраны и дома в Конча-Заспе
18:15
В Одесской области в снежную ловушку попали около ста грузовиков - Укравтодор
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!