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"Россия 1" сняла свой фильм о "дворце Путина": назвали "недостроенной гостиницей"

Пятница, 29 января 2021, 16:34
Россия 1 сняла свой фильм о дворце Путина: назвали недостроенной гостиницей
скриншот

Телеканал "Россия 1" снял сюжет о "дворце Путина", в котором говорится, что особняк является недостроенным апарт-отелем.

Источник: автор видеоролика Александр Рогаткин в Facebook

Дословно: "В самом "дворце" одни голые бетонные стены. И нет даже намека на то, что показано в фильме. Ни золотых орлов, ни мраморных колонн – по всему зданию идут отделочные работы".

Детали: Один из "строителей", в маске и строительной каске, дал комментарий, что это "апарт-отель, гостиница с номерами, общими зонами, с бассейном".

Видеоролик оппозиционера Алексея Навального, по словам пропагандистов, "напичкан компьютерной графикой". Тем временем оригинальный фильм набрал уже более 101 миллиона просмотров.

Предыстория:

  • 19 января, на следующий день после задержания Алексея Навального в России, его "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование о "дворце" президента Владимира Путина под Геленджиком и о его женщинах.
  • 25 января президент РФ Владимир Путин впервые прокомментировал расследование Алексея Навального, в котором рассказывается об огромном дворце главы РФ в российском Геленджике. Он все отрицает.
  • В Кремле утверждают, что пресловутый дворец в Краснодарском крае принадлежит не президенту Путину, а неким предпринимателям, чьи имена называть нельзя.
  • По данным ФБК, дворец строили и удерживают госкомпании Роснефть и Транснефть, возглавляемые друзьями Путина. Официальная площадь дворца - 17 691 кв. м, а площадь участка под ним - 68 га, но на самом деле территория якобы в 100 раз больше, а к ней еще прилегает 7 000 га ФСБ. В сентябре 2020 года комплекс был передан в аренду до 2068.
  • Телеграм-канал Mash опубликовал видео, снятое якобы внутри так называемого дворца Путина, которое показывает, что интерьер объекта находится на "нулевом этапе строительства".

Украинская правда

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Темы: РосcияпропагандаПутинНавальный
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