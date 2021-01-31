Украина 8-я в Европе по количеству случаев COVID-19

По состоянию на 30 января в мире зарегистрировано более 103 миллионов случаев COVID-19, в частности 470 000 за минувшие сутки.

Источник: Worldometers

Детали: В мире за последние сутки подтверждено 470 312 новых случаев заражения коронавируса, в частности 147 149 новых больных зафиксировано в странах Европы.

Сейчас всего в мире диагностировано 103 миллиона случаев заражения коронавирусом, 74 миллиона больных уже вылечились. Подтверждено 2 226 748 смерти от COVID-19.

Продолжают бороться с болезнью более 26 миллионов человек.

В странах Европы лидерами антирейтинга по количеству новых случаев COVID-19 является Испания, Великобритания и Франция. Украина сейчас на 10-м месте. В соответствующем мировом антирейтинге Украина на 21-м месте.

Важливо знати: Во Всемирной организации здравоохранения считают, что второй год пандемии COVID-19 может быть более жестким, чем первый.

Команда международных экспертов ВОЗ, которая будет исследовать происхождение пандемии COVID-19, 14 января наконец-то смогла прибыть в Китай.

Справка: В конце 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса, который назвали VOC 202012/01.

По данным исследований, он на 50-74% опаснее чем вирус SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.

VOC 202012/01 обнаружили уже в около 30 странах мира.

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