Конституционный суд может работать и без главы – представитель Зеленского в КС
Без отстраненного президентом главы Конституционного суда Александра Тупицкого есть 14 судей КС, поэтому суд никто блокировать не будет, и он может работать без проблем.
Источник: представитель президента в КС Федор Вениславский в комментарии "Радио Свобода"
Прямая речь Вениславского: "Отстранение Александра Тупицкого не является блокировкой работы Конституционного суда, ведь указ президента Зеленского касается только одного судьи КС. Без господина Тупицкого на данный момент есть 14 судей КС, и они могут рассматривать любые вопросы и принимать любые решения".
Детали: Он напомнил, что во время отсутствия главы суда его полномочия исполняет первый заместитель. А если отсутствует заместитель главы КС по каким-то уважительным причинам, полномочия председательствующего перейдут к старейшему по возрасту судье.
Таким образом, по словам Вениславского, Конституционный суд работает в "обычном режиме, никаких оснований говорить о якобы блокировании КС пока нет".
Комментируя собрание судей КС 5 января, представитель президента заявил, что во время этого заседания "ничего экстраординарного... не произошло".
Он также добавил, что принятое на заседании заявление "не имеет никакого юридического значения", потому что "фактически в нем просто цитируют нормы Конституции относительно разделения власти, независимости КС, взаимодействия органов власти и т.д.".
Вениславский пояснил, что Тупицкий сейчас временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с уголовным производством в отношении него. Но статуса судьи Тупицкого никто не лишал, полномочий его никто не прекращал, и никто его не увольнял.
Представитель президента в КС отметил, что, в связи с существенным статусом главы КС и учитывая преступления, в которых подозревается Тупицкий, его необходимо было отстранить, чтобы он не вмешивался в досудебное расследование и не мог ему помешать.
Что было раньше: 5 января Конституционный суд собрался на заседение и подчеркнул свою независимость и неприкосновенность и призвал все органы государственной власти соблюдать основной закон Украины и не вмешиваться в работу суда.
Предыстория:
- 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
- В тот же день в КС отметили, что решение об увольнении судьи с должности принимается исключительно Конституционным Судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо суда.
- 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить.
- Ранее главе КС Тупицкому объявили подозрение в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
- Глава КС не явился 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении.