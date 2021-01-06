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Конституционный суд может работать и без главы – представитель Зеленского в КС

Среда, 6 января 2021, 11:50
Конституционный суд может работать и без главы – представитель Зеленского в КС
Фото umoloda.kyiv.ua

Без отстраненного президентом главы Конституционного суда Александра Тупицкого есть 14 судей КС, поэтому суд никто блокировать не будет, и он может работать без проблем.

Источник: представитель президента в КС Федор Вениславский в комментарии "Радио Свобода"

Прямая речь Вениславского: "Отстранение Александра Тупицкого не является блокировкой работы Конституционного суда, ведь указ президента Зеленского касается только одного судьи КС. Без господина Тупицкого на данный момент есть 14 судей КС, и они могут рассматривать любые вопросы и принимать любые решения".

Детали: Он напомнил, что во время отсутствия главы суда его полномочия исполняет первый заместитель. А если отсутствует заместитель главы КС по каким-то уважительным причинам, полномочия председательствующего перейдут к старейшему по возрасту судье.

Таким образом, по словам Вениславского, Конституционный суд работает в "обычном режиме, никаких оснований говорить о якобы блокировании КС пока нет".

Комментируя собрание судей КС 5 января, представитель президента заявил, что во время этого заседания "ничего экстраординарного... не произошло".

Он также добавил, что принятое на заседании заявление "не имеет никакого юридического значения", потому что "фактически в нем просто цитируют нормы Конституции относительно разделения власти, независимости КС, взаимодействия органов власти и т.д.".

Вениславский пояснил, что Тупицкий сейчас временно отстранен от исполнения обязанностей в связи с уголовным производством в отношении него. Но статуса судьи Тупицкого никто не лишал, полномочий его никто не прекращал, и никто его не увольнял.

Представитель президента в КС отметил, что, в связи с существенным статусом главы КС и учитывая преступления, в которых подозревается Тупицкий, его необходимо было отстранить, чтобы он не вмешивался в досудебное расследование и не мог ему помешать.

Что было раньше: 5 января Конституционный суд собрался на заседение и подчеркнул свою независимость и неприкосновенность и призвал все органы государственной власти соблюдать основной закон Украины и не вмешиваться в работу суда.

Предыстория:

  • 29 декабря президент Владимир Зеленский подписал указ об отстранении Тупицкого от должности судьи КС сроком на два месяца.
  • В тот же день в КС отметили, что решение об увольнении судьи с должности принимается исключительно Конституционным Судом на специальном пленарном заседании, и никакой другой орган или должностное лицо не могут принять такое решение вместо суда.
  • 30 декабря в КС заявили, что считают указ Зеленского об отстранении Тупицкого "юридически ничтожным", и призвали его отменить.
  • Ранее главе КС Тупицкому объявили подозрение в совершении воздействия на свидетеля путем подкупа, а также в предоставлении заведомо ложных показаний свидетеля. Дело касается приватизации Зуевского энергомеханического завода в Донецкой области.
  • Глава КС не явился 28 декабря в Офис генпрокурора для вручения уведомления о подозрении. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: КСпрезидент
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