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Зеленский отреагировал на события в США

Четверг, 7 января 2021, 11:38
Зеленский отреагировал на события в США

Президент Украины Владимир Зеленский днем ​​7 января заявил, что осуждает насилие, которое происходило в среду в Вашингтоне. Там при захвате Капитолия сторонниками Дональда Трампа во время беспорядков погибли 4 человека.

Источник: Зеленский в Twitter, пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель

Прямая речь: "Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире – Конгресса США. Нас вдохновляет устойчивость Конгресса США, который в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провел историческую совместную сессию, которая подавляющим большинством подтвердила волю американского народа. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки и нового президента".

Детали: Речь о столкновении сторонников Трампа с полицией, когда протестующие прорвали кордон силовиков и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где в то время Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Предыстория:

Из-за штурма Капитолия Конгресс США в среду, 6 января, не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано.

После этого избранный президент США Джо Байден попросил Дональда Трампа выступить на телевидении и обратиться к своим сторонникам.

Войска Национальной гвардии США совместно с другими федеральными службами охраны направились к Капитолию, чтобы остановить беспорядки.

7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Джо Байдена на президентских выборах.

В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека.

Украинская правда

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