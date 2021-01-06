Штурм Капитолия: Байден обратился к Трампу с требованием

Избранный президент США Джо Байден обратился к президенту, проигравшему выборы, Дональду Трампу с призывом выступить на телевидении и призвать своих сторонников прекратить штурм Капитолия.

Источник: официальное обращение Байдена, которое транслировалось на американском телевидении

Детали: В частности, он призвал Трампа "немедленно пойти на национальное телевидение" и "потребовать прекратить эту осаду".

Байден также обратился к протестующим в Капитолии: "Я призываю эту толпу остановиться и уступить дорогу демократии". "В лучшем случае слова президента могут вдохновить, а в худшем - подстрекать", - добавил он.

Байден отметил также, что люди, которые ворвались в здание, не высказывают мнение общественности, а являются лишь кучкой экстремистов.

Предыстория: В среду участники митинга в поддержку Дональда Трампа прорвали кордон полиции и ворвались в здание Капитолия в Вашингтоне, где Конгресс как раз собирался объявить результаты выборов президента, победу на которых одержал Джо Байден.

Из-за этого штурма Байдена так и не объявили президентом. Заседание было сорвано.



Еще действующий президент США Дональд Трамп призвал всех, кто находится в здании Конгресса, куда ворвались его сторонники, вести себя мирно. Также он записал обращение, в котором призвал своих сторонников разойтись по домам.

Белый дом заявил, что войска Национальной гвардии вместе с другими федеральными службами охраны направляются в Капитолий, чтобы помочь прекратить беспорядки.

В Вашингтоне объявлен комендантский час.

Действующего вице-президента США Майкла Пенса, который приехал в Капитолий для оглашения победы Байдена на выборах, эвакуировали из здания после начала ее штурма.

Американский канал CNN сообщил о пострадавших во время перестрелки в Конгрессе. В частности, в грудь ранили женщину, которая находится в тяжелом состоянии.