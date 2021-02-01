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Гладковский судится с BIHUS.info: хочет 2 млн за моральный ущерб

Понедельник, 1 февраля 2021, 16:53

Бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковський подал иск о защите чести и достоинства к журналистам BIHUS.info и требует компенсации за моральный ущерб в 2 млн 40 тыс. гривен.

Источник: Facebook-страница юридической компании Миллер, которая будет защищать журналистов

Дословно: "Гладковський просит суд защитить его честь, достоинство и деловую репутацию, которая, по его мнению, была нарушена из-за сюжета "Друзья президента воруют на оборонке (секретные переписки)".

Детали: Исковые требования старшего Гладковского касаются двух предложений, в которых говорится о его отношении к деятельности Гладковского-младшего, Жукова и Рогозы.

В частности, он просит опровергнуть и признать недостоверными слова, которые звучат в начале второй части сюжета (с 27:16 по 27:37 мин): "Группа молодых людей вступает в сговор с оборонительными чиновниками, они скупают военные запчасти в российских контрабандистов, а также по складах украинской армии, накручивают цены в разы, и по сговору с государственным концерном "Укроборонпром" продают на его заводы. В группу входят: зам.секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олег Гладковский...".

Также Гладковський требует от журналистов возместить ему моральный ущерб в размере 2 миллиона 40 тыс. 336 гривен.

В подтверждение этих исковых требований он подал вывод психолого-лингвистического исследования экспертов КНИИСЭ - Ю.Ирхина, А.Семенца и Е.Литвиненка.

В заключении эксперты подсчитали, что Гладковскому был причинен моральный вред на 432 минимальных заработных платы.

Иск предъявили в Винницкий горсуд Винницкой области. Ходатайство представителя Дениса Бигуса о передаче дела в Борисполь на Киевщине суд отклонил.

Сейчас по делу состоялось два подготовительных заседания, а следующее назначено на утро 3 февраля.

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Война и бизнес. Как друзья Порошенко контролируют миллиардные заказы Укроборонпрома. Часть 1

Война и бизнес. Укроборонпром и его золотой менеджер. Часть 2

Предистория:

  • 21 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении в получении 950 тысяч гривен взятки сыну экс-первого заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорю.
  • Олег Гладковский – один из главных экс-бизнес-партнеров предыдущего президента Петра Порошенко. Он руководил корпорацией "Богдан", долю в которой имел также и Порошенко. В 2015 году Гладковский занял должность заместителя секретаря СНБО. 
  • Издание "Bihus.info" в феврале – марте 2019 года опубликовало расследованиео том, как люди из окружения Порошенко курируют хищения в оборонной сфере.
  • По данным журналистов, поставки контрабандных российских деталей по завышенным ценам организовал 22-летний сын Гладковского Игорь. Его отец якобы как минимум однин раз получал "откат"в 30 тысяч долларов с этой схемы, а все следственные органы, включая НАБУ, "сливали" дела по Гладковскому за взятки.
  • После резонансного журналистского расследования НАБУ открыло производство "по факту завладения денежными средствами государственного бюджета Украины и государственных предприятий".

Украинская правда
Темы: ГладковскийСНБОсуд


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