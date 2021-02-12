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На Донбассе работают вражеские снайперы и не прекращаются обстрелы – ООС

Пятница, 12 февраля 2021, 06:35
На Донбассе работают вражеские снайперы и не прекращаются обстрелы – ООС

11 февраля вооруженные формирования России пять раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие снайперского обстрела и от крупнокалиберного пулемета погибли двое украинских защитников.

Источник: сообщение штаба ООС

Детали: У Зайцевого наемники совершили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия. В результате выстрела во время эвакуации погиб военнослужащий ВСУ.

Вблизи Новомихайловки враг открывал огонь из крупнокалиберного пулемета. В результате Украина потеряла еще одного защитника.

Кроме того, нарушения были зафиксированы недалеко от Водяного, что на Приазовье. Там российско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций с ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Авдеевка враг произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Вблизи Луганского оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета.

На прицельные обстрелы вооруженных формирований Российской Федерации украинские защитники оказывали адекватный ответ.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителей ОБСЕ.

С начала текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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