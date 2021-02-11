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Российские оккупанты убили второго военного за день

Четверг, 11 февраля 2021, 23:35
Российские оккупанты убили второго военного за день

У Новомихайловки российские наемники убили украинского военного.

Источник: Оперативно-тактическая группа "Восток"

Детали: Инцидент произошел около 20:45. Оккупанты в который раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь по позициям у Новомихайловки из крупнокалиберного пулемета.

В результате обстрела один из защитников Украины погиб.

Наши военные, утверждают в штабе, оказали адекватный ответ на этот обстрел. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины.

Командование ОТУ выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Что предшествовало: 11 февраля от выстрела вражеского снайпера в районе поселка Зайцево (Донецкая область) погиб полтавчанин Александр Глушко.

Напомним:

  • Во вторник, 11 февраля, президент Владимир Зеленский вместе с европейскими послами посетил передовую.
  • Он связал увеличение количества обстрелов в последнее время в Донбассе с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда

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Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе
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