Российские оккупанты убили второго военного за день
У Новомихайловки российские наемники убили украинского военного.
Источник: Оперативно-тактическая группа "Восток"
Детали: Инцидент произошел около 20:45. Оккупанты в который раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь по позициям у Новомихайловки из крупнокалиберного пулемета.
В результате обстрела один из защитников Украины погиб.
Наши военные, утверждают в штабе, оказали адекватный ответ на этот обстрел. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины.
Командование ОТУ выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.
Что предшествовало: 11 февраля от выстрела вражеского снайпера в районе поселка Зайцево (Донецкая область) погиб полтавчанин Александр Глушко.
Напомним:
- Во вторник, 11 февраля, президент Владимир Зеленский вместе с европейскими послами посетил передовую.
- Он связал увеличение количества обстрелов в последнее время в Донбассе с попытками давить на украинскую сторону в переговорах Трехсторонней контактной группы.