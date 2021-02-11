Российские оккупанты убили второго военного за день

У Новомихайловки российские наемники убили украинского военного.

Источник: Оперативно-тактическая группа "Восток"

Детали: Инцидент произошел около 20:45. Оккупанты в который раз нарушили режим прекращения огня и открыли огонь по позициям у Новомихайловки из крупнокалиберного пулемета.

В результате обстрела один из защитников Украины погиб.

Наши военные, утверждают в штабе, оказали адекватный ответ на этот обстрел. На месте происшествия работают должностные лица бригады и группа оперативного реагирования военной службы правопорядка ВС Украины.

Командование ОТУ выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего воина.

Что предшествовало: 11 февраля от выстрела вражеского снайпера в районе поселка Зайцево (Донецкая область) погиб полтавчанин Александр Глушко.

Напомним: