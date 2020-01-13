Зеленский подписал закон о штрафах для кнопкодавов

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит штрафы для народных депутатов за неперсональное голосование в Верховной Раде.

Источник: сайт офиса президента

Дословно: "Закон вводит уголовную ответственность за умышленное голосование парламентарием на пленарном заседании Верховной Рады вместо другого народного депутата (неличное голосования).

Такое деяние будет наказываться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас 51-85 тысяч гривен)".

Детали: Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Что было раньше: 19 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект, который вводит штрафы для кнопкодавов.

Ранее Зеленский говорил, что за кнопкодавство в Раде будут лишать мандатов.

В частности, в августе 2019 года Зеленский внес в Верховную Раду проект закона о внесении изменений в статью 81 Конституции, в котором говорится о возможности лишать мандатов народных избранников в случае неперсонального голосования.

Напомним: