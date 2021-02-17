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Путин о "Северном потоке - 2": Хотят заставить Россию платить за их проект "Украина"

Среда, 17 февраля 2021, 11:07
Путин о Северном потоке - 2: Хотят заставить Россию платить за их проект Украина

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что строительство газопровода "Северный поток - 2" Запад блокирует не из-за действий России, а из-за своих планов на Украину.

Источник: Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в среду

Прямая речь: "Почему так все крутится вокруг "Северного потока - 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине. 

На самом деле, все достаточно примитивно. Все просто – мы это давно понимаем. Таков мир, в котором мы живем".

Справка: После аннексии Крыма Россией Европейский парламент 17 апреля 2014 года принял резолюцию об отказе от строительства "Южного потока", который должен был идти в европейские страны по дну Черного моря в обход Украины. Секцию этого газопровода в Болгарии сразу разобрали.

"Северный поток-2" – проект расширения газопровода "Северный поток" в Балтийском море длиной 1234 км, который тоже бьет по украинской ГТС. Изначальный проект предусматривал строительство двух ниток газопровода от РФ в Германию (общей мощностью 55 млрд куб м газа в год). Газопровод должен был проходить через 5 стран: Россию (118 км), Финляндию (374 км), Швецию (510 км), Данию (147 км) и Германию (85 км).

Предыстория:

  • "Северный поток-2" Россия анонсировала в 2015 году, а в декабря 2019 года российские СМИ сообщали, что строительство газопровода завершено на 93,5%
  • 21 января 2021 года Европарламент проголосовал за резолюцию, в которой призвал ужесточить санкции в связи с арестом российского оппозиционера Алексея Навального, в частности требовал прекратить строительство газопровода "Северный поток-2".
  • Чуть ранее российский корабль-трубоукладчик "Фортуна", который строит "Северный поток-2", оказался под санкциями США, как и компания КВТ-РУС, которая является его владельцем. После этого немецкий концерн Bilfinger SE вышел из строительства "Северного потока-2", а в "Газпроме" признали, что для проекта появились риски.
  • В начале февраля "Фортуна" таки приступила к прокладке труб "Северного потока-2".
  • Американские сенаторы призвали президента Джо Байдена применить анонсированные в январе санкции, направленные против достройки газопровода "Северный поток-2".

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Украинская правда, обновлено

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Темы: Северный поток-2ПутинУкраинасанкциигаз
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