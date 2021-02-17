Путин о "Северном потоке - 2": Хотят заставить Россию платить за их проект "Украина"

Президент Российской Федерации Владимир Путин считает, что строительство газопровода "Северный поток - 2" Запад блокирует не из-за посягательств России на Украину, а из-за собственных планов на нашу страну.

Источник: Путин на встрече с лидерами фракций Госдумы в среду

Прямая речь: "Почему так все крутится вокруг "Северного потока - 2"? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине.

На самом деле, все достаточно примитивно. Все просто – мы это давно понимаем. Таков мир, в котором мы живем".

Справка: После аннексии Крыма Россией Европейский парламент 17 апреля 2014 года принял резолюцию об отказе от строительства "Южного потока", который должен был идти в европейские страны по дну Черного моря в обход Украины. Секцию этого газопровода в Болгарии сразу разобрали.

"Северный поток-2" – проект расширения газопровода "Северный поток" в Балтийском море длиной 1234 км, который тоже бьет по украинской ГТС. Изначальный проект предусматривал строительство двух ниток газопровода от РФ в Германию (общей мощностью 55 млрд куб м газа в год). Газопровод должен был проходить через 5 стран: Россию (118 км), Финляндию (374 км), Швецию (510 км), Данию (147 км) и Германию (85 км).

Предыстория:

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Битва за "Северный поток". Лоббистская война Украины и России