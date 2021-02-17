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Путін про "Північний потік - 2": Хочуть змусити Росію платити за їхній проєкт "Україна"

Середа, 17 лютого 2021, 12:07

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що будівництво газогону "Північний потік - 2" Захід блокує не через дії Росії, а через власні плани на Україну.

Джерело: Путін на зустрічі з лідерами фракцій Держдуми в середу

Пряма мова: "Чому так все крутиться навколо "Північного потоку - 2"? Хочуть змусити Росію платити за їхній геополітичний проєкт "Україна". 

Насправді, все досить примітивно. Все просто – ми це давно розуміємо. Такий світ, у якому ми живемо".

Довідка: Після анексії Криму Росією Європейський парламент 17 квітня 2014 року прийняв резолюцію про відмову від побудови "Південного потоку", що мав іти в європейські країни дном Чорного моря в обхід України. Секцію цього газогону в Болгарії одразу розібрали.

"Північний потік-2" – проєкт розширення газогону "Північний потік" у Балтійському морі довжиною 1234 км, який також б'є по українській ГТС. Початковий проєкт передбачав будівництво двох ниток газопроводу від РФ до Німеччини (загальною потужністю 55 млрд куб м газу на рік). Газогін мав проходити через 5 країн: Росію (118 км), Фінляндію (374 км), Швецію (510 км), Данію (147 км) й Німеччину (85 км).

Передісторія: 

  • "Північний потік-2" Росія анонсувала у 2015 році, а в грудні 2019 року російські ЗМі повідомляли, що будівництво газогону завершено на 93,5%
  • 21 січня 2021 року Європарламент проголосував за резолюцію, в якій закликав посилити санкції у зв’язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального, зокрема вимагав припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".
  • Трохи раніше російський корабель-трубоукладач "Фортуна", який будує "Північний потік-2", опинився під санкціями США, як і компанія КВТ-РУС, яка є його власником. Після цього німецький концерн Bilfinger SE вийшов із будівництва "Північного потоку-2", а в "Газпромі" визнали, що для проєкту з’явилися ризики
  • На початку лютого "Фортуна" таки приступила до прокладання труб "Північного потоку-2".
  • Американські сенатори закликали президента Джо Байдена застосувати анонсовані в січні санкції, спрямовані проти добудови газогону "Північний потік-2".

Читайте також: Потоку труба? Як Україна працює у Німеччині для зупинки Nord Stream-2

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Теми: Північний потік-2ПутінУкраїнасанкціїгаз


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