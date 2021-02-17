Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Путін про "Північний потік - 2": Хочуть змусити Росію платити за їхній проєкт "Україна"

Середа, 17 лютого 2021, 11:07
Путін про Північний потік - 2: Хочуть змусити Росію платити за їхній проєкт Україна

Президент Російської Федерації Володимир Путін вважає, що будівництво газогону "Північний потік - 2" Захід блокує не через дії Росії, а через власні плани на Україну.

Джерело: Путін на зустрічі з лідерами фракцій Держдуми в середу

Пряма мова: "Чому так все крутиться навколо "Північного потоку - 2"? Хочуть змусити Росію платити за їхній геополітичний проєкт "Україна". 

Насправді, все досить примітивно. Все просто – ми це давно розуміємо. Такий світ, у якому ми живемо".

Довідка: Після анексії Криму Росією Європейський парламент 17 квітня 2014 року прийняв резолюцію про відмову від побудови "Південного потоку", що мав іти в європейські країни дном Чорного моря в обхід України. Секцію цього газогону в Болгарії одразу розібрали.

"Північний потік-2" – проєкт розширення газогону "Північний потік" у Балтійському морі довжиною 1234 км, який також б'є по українській ГТС. Початковий проєкт передбачав будівництво двох ниток газопроводу від РФ до Німеччини (загальною потужністю 55 млрд куб м газу на рік). Газогін мав проходити через 5 країн: Росію (118 км), Фінляндію (374 км), Швецію (510 км), Данію (147 км) й Німеччину (85 км).

Передісторія: 

  • "Північний потік-2" Росія анонсувала у 2015 році, а в грудні 2019 року російські ЗМі повідомляли, що будівництво газогону завершено на 93,5%
  • 21 січня 2021 року Європарламент проголосував за резолюцію, в якій закликав посилити санкції у зв’язку з арештом російського опозиціонера Олексія Навального, зокрема вимагав припинити будівництво газопроводу "Північний потік-2".
  • Трохи раніше російський корабель-трубоукладач "Фортуна", який будує "Північний потік-2", опинився під санкціями США, як і компанія КВТ-РУС, яка є його власником. Після цього німецький концерн Bilfinger SE вийшов із будівництва "Північного потоку-2", а в "Газпромі" визнали, що для проєкту з’явилися ризики
  • На початку лютого "Фортуна" таки приступила до прокладання труб "Північного потоку-2".
  • Американські сенатори закликали президента Джо Байдена застосувати анонсовані в січні санкції, спрямовані проти добудови газогону "Північний потік-2".

Читайте також: Потоку труба? Як Україна працює у Німеччині для зупинки Nord Stream-2

Битва за "Північний потік". Лобістська війна України і Росії

Українська правда, оновлено

"Українська правда" у Threads

Теми: Північний потік-2ПутінУкраїнасанкціїгаз
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

На Таврійському напрямку - хвилі атак росіян, по 80 штурмів три дні поспіль – Тарнавський

Усі новини...
Північний потік-2
Слідчі ФРН та Швеції планують завершити розслідування по "Північних потоках" восени − ЗМІ
ЦРУ застерігало Україну від підриву "Північних потоків" після попередження Нідерландів – ЗМІ
Зеленський прокоментував матеріал WP про "план України" з підриву "Північних потоків"
Останні новини
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
16:01
МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто
16:01
"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні
15:55
Биті Tesla із США та нові "китайці": в Україні вдвічі зросла кількість електрокарів
15:41
фотоРосія знову вдарила по Херсону: через влучання у будинок поранені двоє людей
15:38
Московські аеропорти замовили собі засоби придушення безпілотників
15:13
Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний
15:10
У Росії намагаються перезапустити аеропорт Краснодара, закритий від початку війни
Усі новини...
Реклама: