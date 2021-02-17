Кулеба о разговоре Кравчука с Пушилиным на росТВ: Его статус позволяет

Исторический статус главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука позволяет ему делать больше, чем другим, в том числе давать комментарии российским телеканалам, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: LIGA.net, "Новости Донбасса", "5 канал"

Детали: 15 февраля Кравчук участвовал в ток-шоу "Время покажет" на российском "Первом канале". Сначала по видеосвязи в студию включился Леонид Кравчук, а после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин – и предложил главе украинской делегации в ТКГ задать ему вопросы.

Прямых переговоров с боевиками на официальном уровне Украина не ведет, но тут Кравчук все же поинтересовался у Пушилина дальнейшей судьбой Донбасса.

Кравчук прокомментировал эфир с Пушилиным в тот же день на форуме "Украина 30". По его словам, главарь "ДНР" фактически признал намерения интегрировать оккупированные территории Украины в Российскую Федерацию.

Кравчук также констатировал, что "договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, – практически невозможно".

Представительница партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что Кравчук на российском пропагандистском канале "легитимизирует подонка, ставя его на равных с официальным украинским представителем", и сравнила это с действиями уволенного из ТКГ Витольда Фокина.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович пояснил, что Кравчук доносил украинскую точку зрения до российского населения, а о подключении главаря боевиков его не предупреждали.

Глава МИД Украины Кулеба на пресс-конференции отметил, что Кравчук является первым президентом, очень достойно представляет Украину в ТКГ, недавно выступал на Совбезе ООН – и вопросов к его патриотичности и принципиальности быть не может.

По мнению министра, фигура Кравчука позволяет ему делать немного больше, чем другим.

Прямая речь Кулебы: "Сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время различных телеэфиров".

Напомним: Ранее Леонид Кравчук говорил, что цель россиян – уничтожить Украину, а Киев использует все возможности Трехсторонней контактной группы для достижения мира и готов искать новые форматы, если потребуется альтернатива "Минску".