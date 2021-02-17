Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Кулеба о разговоре Кравчука с Пушилиным на росТВ: Его статус позволяет

Среда, 17 февраля 2021, 09:33
novosti.dn.ua

Исторический статус главы украинской делегации в ТКГ Леонида Кравчука позволяет ему делать больше, чем другим, в том числе давать комментарии российским телеканалам, считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Источник: LIGA.net, "Новости Донбасса", "5 канал"

Детали: 15 февраля Кравчук участвовал в ток-шоу "Время покажет" на российском "Первом канале". Сначала по видеосвязи в студию включился Леонид Кравчук, а после небольшой дискуссии ведущий сообщил, что на связи главарь так называемой "ДНР" Денис Пушилин – и предложил главе украинской делегации в ТКГ задать ему вопросы.

Прямых переговоров с боевиками на официальном уровне Украина не ведет, но тут Кравчук все же поинтересовался у Пушилина дальнейшей судьбой Донбасса. 

Кравчук прокомментировал эфир с Пушилиным в тот же день на форуме "Украина 30". По его словам, главарь "ДНР" фактически признал намерения интегрировать оккупированные территории Украины в Российскую Федерацию.

Кравчук также констатировал, что "договориться с РФ об урегулировании ситуации на Донбассе в том статусе, в котором они себя видят и какие задачи ставят, – практически невозможно".

Представительница партии "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что Кравчук на российском пропагандистском канале "легитимизирует подонка, ставя его на равных с официальным украинским представителем", и сравнила это с действиями уволенного из ТКГ Витольда Фокина.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Алексей Арестович пояснил, что Кравчук доносил украинскую точку зрения до российского населения, а о подключении главаря боевиков его не предупреждали.

Глава МИД Украины Кулеба на пресс-конференции отметил, что Кравчук является первым президентом, очень достойно представляет Украину в ТКГ, недавно выступал на Совбезе ООН – и вопросов к его патриотичности и принципиальности быть не может.

По мнению министра, фигура Кравчука позволяет ему делать немного больше, чем другим.

Прямая речь Кулебы: "Сам его исторический статус, его роль в обретении независимости Украины позволяет ему делать немного больше, чем любому должностному лицу, в том числе во время различных телеэфиров".

Напомним: Ранее Леонид Кравчук говорил, что цель россиян – уничтожить Украину, а Киев использует все возможности Трехсторонней контактной группы для достижения мира и готов искать новые форматы, если потребуется альтернатива "Минску".

Темы: КравчукДонбасстелевидениеТКГпропаганда


powered by lun.ua
Главное сегодня

Кулеба о разговоре Кравчука с Пушилиным на росТВ: Его статус позволяет

COVID в Украине: 4 286 новых случаев, 2 330 госпитализаций за сутки

фотоВ Украине впервые продают бывшую тюрьму

НАБУ ответило на обвинения Степанова по расследованию закупки вакцин

Новости 16 февраля: подозрение Шарию, увеличение штрафов за пьяное вождение

фотоПолиция узнала, чем отравились семиклассницы на Киевщине

Все новости...
Кравчук
Кравчук считает, что на обстрелы надо отвечать зеркально
Кравчук хочет вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма
Передача пленных с ОРДЛО для Медведчука остановлена – Кравчук
Последние новости
11:11
Путин: В Украине "три ведущих телеканала прихлопнули" – и все молчат
11:11
Курс валют на 17 февраля: межбанк, "черный" и наличный рынки
11:10
фотоВ Киеве поезд протаранил авто: пассажир погиб, водитель задержан
11:05
Нардепа Рудика не смогли наказать за сексизм
11:00
Зеленский предлагает забрать у ОАСК обжалование документов Кабмина, министерств, НБУ
10:43
В Крыму оккупанты ночью обыскивали дома крымских татар: задержали 6 человек
10:42
Путин: Не допустим никаких ударов по суверенитету России
10:32
От 1000 долларов: Goldman Sachs запустил сервис управления капиталом для массовых инвесторов
10:26
фотоЗасыпанные снегом Афины и целые районы без света: в Греции борются с последствиями циклона "Медея"
10:13
Основатель Amazon Безос вернул себе звание самого богатого человека мира
Все новости...