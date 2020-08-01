Кравчук дал интервью российским пропагандистам и призвал Скабееву слушаться Путина

Новоназначенный глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе первый президент Украины Леонид Кравчук дал интервью российской пропагандистке Ольге Скабеевой, где призвал "слышать друг друга".

Источник: телеканал "Россия 1"

Детали: Ведущая встретила Кравчука (в формате видеосвязи) вопросом, как тот "намерен доминировать на переговорах по Донбассу".

Экс-президент ответил: "Буду делать все, чтобы мы слышали друг друга".

Кравчук сказал, что у него "нет амбиций и карьерных целей, и в этом году "исполнилось 64 года, как он у власти", спросив при этом, сколько лет Скабеевой.

Политик сказал, что будет добиваться, чтобы на Донбассе был мир, отметив, что "мир не может быть за счет одного или за счет интересов другого. Только движение навстречу друг другу".

В процессе разговора и пререканий Скабеева также упомянула, что она не считает Донбасс Украиной. Кравчук на это ответил: "Слушайте своего президента". Имея ввиду, что Владимир Путин считает, что "ДНР" и "ЛНР" - это Украина.

Относительно прямых переговоров с главарями незаконных воруженных объединений ОРДЛО, к которым Украину склоняет Кремль, Кравчук отметил: раз это Украина, "пусть приезжают в Киев договариваться".

В общем разговор в студии длился около 20 минут и превращался в перебранку.

Кравчук отметил, что пришел в эфир не для того, чтобы оскорблять и вешать ярлыки, призвав к этому и Скабееву. Он обозначил, что ни слова не сказал, что Россия бомбила Донбасс. Скабеева же дважды повторила, что Украина "6 лет истребляла население Донбасса".

В итоге он пригласил корреспондентку российского пропагандисткого канала в Украину, заверив что сумеет ее переубедить.

Прямая речь: "Приезжайте в Киев, я вас приглашаю. Я вас посажу в красивое кресло, сяду в таком же красивом кресле напротив. Поставим перед собой монитор и мы будем говорить с вами два часа. Я асболютно уверен, что вы посменяете свою точку зрения, невзирая на специальную погдготовку".

Детали: Скабеева "поблагодарила" за приглашение но заявила, что в Киеве "уж больно много националистов", а еще, что она в списке "Миротворца" о опасается за свою жизнь. После завершения связи ведущая обвинила Кравчука в лицемерии.