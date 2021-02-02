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Степанов похвастался, что в Украине нет "красных зон"

Вторник, 2 февраля 2021, 10:09

В Украине по состоянию на начало февраля нет красных зон эпидемической опасности по распространению коронавирусной болезни COVID-19, правительство может вернуть адаптивный карантин.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 2 февраля

Прямая речь: "Согласно нашей стратегии мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты – и в ближайшее время вынесем на заседание Кабинета министров это постановление.

Это результат нашей совместной деятельности по борьбе с "ковидом": у нас на сегодняшний день по тем показателям, которые были, нет ни одной административно-территориальной единицы, которая была в красной зоне".

Детали: 1 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента заявил: анализ показывает, что есть регионы, в которых можно больше ослабить карантинные меры – до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне.

Напомним: В марте-апреле 2020 года в Украине действовал локдаун, летом действовал адаптивный карантин по зонам, в ноябре власти вводили "карантин выходного дня" на три уикенда (с 14 по 30 ноября), а в январе 2021 года – усиленный карантин на 17 дней (с 8 по 24 января включительно). По данным МОЗ, последние две меры позволили сбить "волну" распространения COVID-19.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП
Темы: карантинкоронавирусCovid-2019МинздравСтепанов


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