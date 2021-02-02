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Степанов похвастался, что в Украине нет "красных зон"

Вторник, 2 февраля 2021, 09:09
Степанов похвастался, что в Украине нет красных зон

В Украине по состоянию на начало февраля нет красных зон эпидемической опасности по распространению коронавирусной болезни COVID-19, правительство может вернуть адаптивный карантин.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге 2 февраля

Прямая речь: "Согласно нашей стратегии мы хотим перейти к адаптивному карантину. Сейчас мы сделали просчеты – и в ближайшее время вынесем на заседание Кабинета министров это постановление.

Это результат нашей совместной деятельности по борьбе с "ковидом": у нас на сегодняшний день по тем показателям, которые были, нет ни одной административно-территориальной единицы, которая была в красной зоне".

Детали: Степанов отметил, что за прошедшую неделю в Украине обнаружили 27 157 случаев коронавирусного заболевания, а за первую неделю декабря 2020 года было 89 322 случая.

Сейчас в больницах с диагнозом или подозрением на COVID-19 находится 18 551 человек, а в первую неделю декабря в медучреждениях находились 28 163 человек.

Количество госпитализированных сократилось на 10 тысяч, количество установленных больных – втрое.

Министр также отметил, что за прошедшую неделю было проведено 145 812 тестов методом ПЦР, а также 34 684 экспресс-тестов на антиген.

По словам главы Минздрава, по уровню смертности на 1 миллион человек Украина находится на 34-м месте среди стран Европы. В Украине вследствие коронавируса умерли в 3 раза меньше людей, чем в Великобритании, и в 2,5 раза меньше, чем во Франции.

Этому предшествовало: 1 февраля премьер-министр Денис Шмыгаль на совещании у президента заявил: анализ показывает, что есть регионы, в которых можно больше ослабить карантинные меры – до уровня, который соответствовал желтой и зеленой зоне.

Напомним: В марте-апреле 2020 года в Украине действовал локдаун, летом действовал адаптивный карантин по зонам, в ноябре власти вводили "карантин выходного дня" на три уикенда (с 14 по 30 ноября), а в январе 2021 года – усиленный карантин на 17 дней (с 8 по 24 января включительно). По данным МОЗ, последние две меры позволили сбить "волну" распространения COVID-19.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире – динамика пандемии в инфографике УП

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: карантинкоронавирусCovid-2019МинздравСтепанов
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