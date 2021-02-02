Дубинского официально выгнали из фракции "Слуга народа"
Народного депутата Александра Дубинского официально исключили из фракции монобольшинства "Слуга народа".
Источник: заседание парламента 2 февраля
Детали: Спикер ВР Дмитрий Разумков зачитал сообщение о том, что Дубинского исключили из фракции.
Прямая речь: "Согласно решению заседания депутатской фракции политической партии "Слуга народа" от 1 февраля 2021 года сообщаю об исключении народного депутата Александра Дубинского из состава депутатской фракции "Слуга народа".
Что было раньше: 1 февраля "Слуга народа" на своем заседании проголосовала за исключение из своих рядов Дубинского.
За его исключение отдали свои голоса 198 членов фракции, 29 - против, 19 - не голосовали.
На фракции не было обсуждения, Дубинскому слово не давали.
Сам Дубинский назвал свое изгнание "манипулятивной историей" и "чистым фарсом".
Предыстория:
- Ранее США ввели санкции против Дубинского из-за вмешательства в президентские выборы Соединенных Штатов.
- Президент Владимир Зеленский просил выйти Дубинского из фракции "Слуга народа", тот отказался.
- 29 января во фракции "Слуга народа" начали собирать подписи за исключение Дубинского.