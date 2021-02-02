Мэр Николаева синхронно переводил выступления депутатов ОПЗЖ на сессии горсовета
Вторник, 2 февраля 2021, 20:14
Мэр Николаева Александр Сенкевич во время заседания горсовета синхронно переводил депутатов ОПЗЖ, которые отказывались выступать на украинском языке.
Источник: "НикВести"
Детали: На заседании сессии горсовета представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" начал выступление на русском языке. Присутствующие в зале требовали от него перейти на украинский, а тот ответил, что Конституцию он не нарушает.
Председатель совета обратился к депутату ОПЗЖ и напомнил о требованиях закона, а когда тот отказался - Сенкевич сказал, что будет переводить выступления с русского на украинский.
Так мэр перевел выступление нескольких депутатов горсовета, а те его перевод назвали "плохим".