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Мэр Николаева синхронно переводил выступления депутатов ОПЗЖ на сессии горсовета

Вторник, 2 февраля 2021, 19:14
Мэр Николаева синхронно переводил выступления депутатов ОПЗЖ на сессии горсовета

Мэр Николаева Александр Сенкевич во время заседания горсовета синхронно переводил депутатов ОПЗЖ, которые отказывались выступать на украинском языке.

Источник: "НикВести"

Детали: На заседании сессии горсовета представитель "Оппозиционного платформы - За жизнь" начал выступление на русском языке.  Присутствующие в зале требовали от него перейти на украинский, а тот ответил, что Конституцию он не нарушает.

Председатель совета обратился к депутату ОПЗЖ и напомнил о требованиях закона, а когда тот отказался - Сенкевич сказал, что будет переводить выступления с русского на украинский.

Так мэр перевел выступление нескольких депутатов горсовета, а те его перевод назвали "плохим".

Предыстория:

  • 16 июля 2019 года в Украине вступил в силу закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который Верховная Рада приняла 25 апреля, еще до инаугурации Владимира Зеленского.
  • 7 июля 2020 года Конституционный суд начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
  • 3 ноября глава Конституционного суда Александр Тупицкий намекнул, что закон о языке не будет признан неконституционным, хотя в нем есть вопросы касательно языков нацменьшинств.

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Темы: НиколаевязыкОПЗЖ
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