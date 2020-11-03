Глава КС о языковом законе: Нет там особых проблем

Глава Конституционного суда Александр Тупицкий намекнул, что закон о языке не будет признан неконституционным, хотя в нем есть вопросы по языкам нацменьшинств.

Источник: Тупицкий в эфире телеканала "Прямой"

Прямая речь: "Я вчера звонил парламентариям и говорил, что никаких решений не планировалось принимать - суд работал в плановом режиме... По языку уже вчера опубликовали, что мы уже приняли решение, а оно еще только на сегодня стояло в повестке дня. Дело слушается уже долго, неоднократно - оно ​​большое по объему.

Что касается языка, если я как судья Конституционного суда сейчас скажу, какое будет решение или как голосовалось за основу, то я должен буду написать самоотвод и выйти из дела...

Но я скажу одно, чтобы люди услышали: наверное, трудно представить, что неконституционным способом Конституционный суд будет против народа Украины, а не будет стараться улучшить вопросы национальности, культуры, языка украинского народа. Я для понимания скажу: нет там особых проблем. Есть вопросы национальных меньшинств и так далее.

Парламентарии лучше меня знают, что на очереди там принятие еще одного закона, который вообще должен урегулировать этот вопрос. Чего опасается ОПЗЖ? Так как возможно, что тот второй закон, который урегулировал бы все вопросы, почем-то не принимается".

Детали: Глава КС отметил, что в понедельник 2 ноября рассматривали вопрос толкования законодательства о продаже земли. Судья-докладчик предлагал его рассмотреть еще в пятницу, но последствия этого были непредсказуемы: "Если бы я в пятницу его поставил, то до понедельника бы уже произошли определенные действия, в субботу-воскресенье мы не смогли бы их контролировать".

По мнению Тупицкого, сейчас любое решение КС "будет перекурчено, искаженно и повлечет ажиотаж".

Он надеется, что в результате переговоров удастся урегулировать конфликтный вопрос по электронному декларированию "дипломатическим путем".

Тупицкий добавил, что в парламенте есть идеи уменьшить финансирование КС или увеличить с 10 до 17 количество необходимых для принятия решений голосов судей КС.

Что же до роспуска, он подчеркнул, что вывести судью из КС могут только на основании обвинительного приговора, который вступил в силу.

Предыстория:

25 апреля 2019 года народные депутаты приняли закон № 5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который начали рассматривать во втором чтении еще 28 февраля. За это решение проголосовали 278 парламентариев.

Полностью против проголосовала фракция "Оппозиционный блок".

Российская делегация обратилась ко главе Совета Безопасности ООН и попросила созвать заседание из-за принятия Верховной Радой закона о языке. 20 мая члены СБ ООН проголосовали против проведения заседания, инициированного российской делегацией по украинскому закону о языке.

21 июня 2019 года в Конституционный суд поступило конституционное представление 51 народного депутата, которые требуют проверить на конституционность закон об украинском языке.

7 июля 2020 года Конституционный суд Украины начал рассмотрение представления 51 народного депутата о соответствии Конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

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