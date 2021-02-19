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Ляшко cказал, что COVID-вакцина будет "в ближайшее время", но дату не назвал

Пятница, 19 февраля 2021, 23:32
Ляшко cказал, что COVID-вакцина будет в ближайшее время, но дату не назвал

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что вакцину AstraZeneca от коронавируса доставят в Украину "в ближайшее время", однако конкретных дат не назвал.

Источник: Ляшко в эфире "Свобода слова Савика Шустера"

Прямая речь: "Дату я сейчас не скажу, пока четко она не будет загружена в самолет и самолет не вылетит и не скажут, что самолет прилетает. Но четко скажу: если самолет прилетает в 16:00 дня Х, то со следующего дня машины выезжают в 25 областных центров, шесть из них получат вакцину в первый день, 19 – на следующий день".

Детали: Главный санитарный врач заверил, что вакцина будет безопасной и эффективной. "Другую вакцину в Украину не завезут. Позволят ее использовать только после того, как она будет зарегистрирована в Украине, будет украинская инструкция и будет разрешена отечественным регулятором к запуску и к вакцинации", – сказал он.

AstraZeneca, утверждает Ляшко, поступит в Украину "в ближайшее время". Чиновник также рассказал, что вместе с вакциной доставят шприцы и боксы для их утилизации.

Отметим, что сейчас ни одна из вакцин в Украине не зарегистрирована, а лишь только находится на этом этапе. В то же время, министр здравоохранения Максим Степанов накануне улетел в Индию, где хочет проконтролировать отправку первой партии препарата. Еще раньше он пообещал, что вакцина будет в Украине до конца недели. Открытым остается вопрос, каким образом в Украину привезут вакцину, которая пока не имеет официального регистрации.

Что предшествовало: В Государственный экспертный центр Министерства здравоохранения подали заявку о государственной регистрации в Украине вакцины Oxford / AstraZeneca против COVID-19 под обязательство для экстренного медицинского применения.

Знать больше: Прививки против COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кому и чем. Все о вакцинации в Украине

Предыстория:

  • Вакцинация против коронавируса в Украине должна была начаться 15 февраля. Однако 14 февраля оказалось, что поставки вакцин, по словам министра здравоохранения Максима Степанова, "немного задерживаются".
  • Вакцина AstraZeneca - векторная вакцина, разработанная Оксфордский университет и британско-шведская компания AstraZeneca. Для полной иммунизации нужны две дозы вакцины с интервалом в 28 дней. Может храниться до шести месяцев при температуре от +2 до +8 С.
  • В целом Украина договаривалась о поставках вакцин от компаний Pfizer, Sinovac, AstraZeneca и Novavaх. Вакцину для профилактики COVID-19 от компании Pfizer будет поставлена в Украину в конце февраля - начале марта.
  • Вакцинация уязвимых групп населения страны разделена на 4 этапа, до марта 2022 года.

Ольга Гетьманец, УП

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Темы: вакцинациякоронавирус
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