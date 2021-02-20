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Кремль отреагировал на санкции против Медведчука

Суббота, 20 февраля 2021, 14:13
Кремль отреагировал на санкции против Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что введение Украиной санкций против кума президента РФ Виктора Медведчука это "тревожная информация", которая может привести к военному решению на Донбассе.

Источник: российское издание "РБК"

Прямая речь: "Это очень тревожная информация, тревожная она потому, что мы видим уже набирающую силу реакционную тенденцию в Украине. Реакция проявляется в политической и социальной сфере...

Это не может не вызывать обеспокоенность и не подогревать вопрос, кем избрана такая реакционная линия и не приведет ли она к тому, что руководство Украины, например, не посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины".

Детали: По словам Пескова, Россия также видит ухудшение социального положения в Украине, включая рост цен на ЖКХ.

Отвечая на вопрос, виден ли в происходящем в Украине американский след, Песков сказал, что США не скрывают своего последовательного намерения оказывать всестороннюю помощь Киеву в наращивании военного потенциала.

Прямая речь: "Такая помощь поступает… Они продолжают накачивать оборонный потенциал Украины. Украине никто не угрожает, а это провоцирует самые горячие украинские головы на проявление агрессивности".

Предыстория: Совет национальной безопасности и обороны Украины включил политика Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

СНБО принял решение "принять безотлагательные меры" для возвращения в госсобственность части нефтепровода, продажу которого связывали с Медведчуком.

Санкции предусматривают 5 ограничений.

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Что было раньше: 

  • 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козакаи телеканалов кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.
  • Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угляиз оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Украинская правда

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Темы: МедведчуксанкцииПутинРосcияУкраина
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