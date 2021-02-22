Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина получит дополнительно 5 миллионов доз вакцины NovaVax – Степанов

Понедельник, 22 февраля 2021, 08:59
Украина получит дополнительно 5 миллионов доз вакцины NovaVax – Степанов

Украинская делегация в Индии договорилась об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax против коронавируса.

Источник: министр охраны здоровья Максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "Еще одна позитивная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute.

Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 миллионов доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора.

Общий объем вакцин NovaVax, который мы ожидаем в Украине, на сегодня составляет 15 млн (доз). Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланированы, начиная с июля 2021 года".

Детали: Степанов находится в Индии, где в условиях пандемии и нехватки вакцин договаривается о дальнейших закупках вакцин против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19

Накануне глава МОЗ Украины проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 000 доз вакцины едут в Украину – и дальше будут распределены между регионами.

Знать больше: Прививать от COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. УП объясняет все о вакцинации в Украине

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусСтепановМинздравгосзакупки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Из-за атаки Израиля по меньшей мере 70 человек погибли в лагере беженцев в Секторе Газа

Пятерых израильских заложников нашли мертвыми в тоннеле Сектора Газы

Вифлеем на Рождество напоминает город-призрак 

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
12:33
У Зеленского уверены в финансовой поддержке Украины со стороны ЕС
12:12
В Украине будет тепло с дождями – прогноз
12:07
Украина получила очередную международную помощь на финансирование пенсий и зарплат
12:04
На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан
12:00
Сербская полиция задержала 38 участников протестов оппозиции в Белграде
11:56
Налоговая запланировала на 2024 год 3242 плановые проверки: обнародован график
11:43
Руководитель столицы Сербии после протестов оппозиции заговорил о "майданизации"
11:38
Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник
11:30
Науседа с отрывом лидирует в президентском рейтинге в Литве
11:22
Буданов в рождественском поздравлении: РФ никогда не сможет уничтожить Украину
Все новости...
Реклама: