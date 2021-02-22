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Украина получит дополнительно 5 миллионов доз вакцины NovaVax – Степанов

Понедельник, 22 февраля 2021, 09:59

Украинская делегация в Индии договорилась об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax против коронавируса.

Источник: министр охраны здоровья Максим Степанов в Facebook

Прямая речь: "Еще одна позитивная новость из индийского Пуне и крупнейшего в мире производителя вакцин Serum Institute.

Успешно завершили переговоры об увеличении поставок в Украину американской вакцины NovaVax. Нам подтвердили возможность поставки дополнительных 5 миллионов доз вакцин от этого производителя. Утвердим договоренность подписанием договора.

Общий объем вакцин NovaVax, который мы ожидаем в Украине, на сегодня составляет 15 млн (доз). Напомню, что поставки вакцины NovaVax запланированы, начиная с июля 2021 года".

Детали: Степанов находится в Индии, где в условиях пандемии и нехватки вакцин договаривается о дальнейших закупках вакцин против коронавируса SARS CoV 2, который вызывает болезнь COVID-19

Накануне глава МОЗ Украины проконтролировал отгрузку первой партии вакцин AstraZeneca (CoviShield) с завода-изготовителя в индийском городе Пуне. 500 000 доз вакцины едут в Украину – и дальше будут распределены между регионами.

Знать больше: Прививать от COVID-19 точно будут, вопрос – когда, кого и чем. УП объясняет все о вакцинации в Украине

Темы: вакцинациякоронавирусСтепановМинздравгосзакупки


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