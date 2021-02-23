На Донбассе – еще один погибший и один раненый за утро

22 февраля в районе проведения операции Объединенных сил убили одного украинского бойца и ранили двух, а с начала суток 23 февраля еще один боец ​​ОС погиб и один получил ранения.

Источник: командование Операции Объединенных сил в сводке за утро 23 февраля и украинская делегация в ТКГ

Детали: За прошедшие сутки, 22 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вблизи населенного пункта Авдеевка вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь в сторону украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вследствие вражеских обстрелов один военнослужащий погиб, еще один воин получил осколочные ранения.

Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из минометов 82-го калибра, гранатометов различных систем, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

На этом же направлении враг совершил дистанционное минирование местности в направлении украинских позиций с помощью ПОМ-2, использовав около двух десятков мин.

В пригороде Марьинки противник открывал неприцельный огонь из ручного противотанкового гранатомета, а у Первомайского – из стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", боевики вели прицельный огонь по украинским позициям из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Южного.

В результате обстрела получил ранение один военнослужащий из состава Объединенных сил. Воину оперативно оказана медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение.

С начала текущих суток, 23 февраля, было зафиксировано 3 нарушения режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска совершили обстрел украинских позиций из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.

В результате обстрела один военнослужащий погиб, еще один воин – получил осколочные ранения.

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе сообщает, что около 7 утра на направлении Светлодарск в результате обстрела противником украинских позиций погиб один и был ранен еще один военнослужащий ВСУ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вблизи Красногоровки боевики открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в пригороде Авдеевки – из станковых противотанковых гранатометов.

На обстрелы противника украинские воины отвечали огнем.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК уведомили представителей ОБСЕ.

Напомним: Ситуация на Донбассе обострилась в последние недели, украинское войско несет регулярные потери после около полугода относительного перемирия.

22 февраля, несмотря на очередную потерю в зоне ООС, главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак уверял, что ситуация контролируема, продолжается 211-е сутки режима полного и всеобъемлющего режима прекращения огня, хотя "на отдельных участках линии разграничения провокационные обстрелы случаются".