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Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве

Четверг, 11 июня 2020, 13:33

Активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него.

Источник: Telegram Стерненко, СБУ

Прямая речь: "Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 – умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия.

Несмотря на то, что:

1/ Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим.

2/ По ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он НЕ ЯВЛЯЕТСЯ холодным оружием".

Детали: Подозрение следователь Дмитрий Кувачов зачитал в присутствии прокурора Николая Бозовуляка.

По словам СТерненко, они говорят, что он "сам себя порезал СПЕЦИАЛЬНО".

 

Служба безопасности Украины заявляет, что Стерненко оборонялся только в начале, а потом бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров и ударил его ножом в сердце, когда опасности уже не было.

СБУ дословно: "Сегодня, учитывая материалы дела и проведении экспертизы, по согласованию с Офисом генерального прокурора Сергею Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

В связи с чем СБУ официально сообщает: Расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

Поэтому, учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины отмечает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства".

 
 
 
 

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Темы: активистыкриминал


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