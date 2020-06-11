Стерненко объявили подозрение в умышленном убийстве

Активисту Сергею Стерненко сообщили о подозрении в умышленном убийстве при нападении на него 2 года назад в Одессе.

Источник: Telegram Стерненко, СБУ

Прямая речь: "Мне сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 и ч. 2 ст. 263 – умышленное убийство и "незаконное" ношение холодного оружия.

Несмотря на то, что:

1/ Не было убийства, а была необходимая оборона, что следователь ранее сам и признал, когда сообщил о подозрениях нападающим.

2/ По ножу есть несколько экспертиз, устанавливающих, что он НЕ ЯВЛЯЕТСЯ холодным оружием".

Детали: Подозрение следователь Дмитрий Кувачов зачитал в присутствии прокурора Николая Бозовуляка.

По словам СТерненко, они говорят, что он "сам себя порезал СПЕЦИАЛЬНО".

Он добавил, что прокурор и следователь отказываются предоставлять материалы, которые исключают в его действиях состав преступления. Причины отказа не называют, хотя среди документов есть и общеизвестные, по которым не допускается отказ в ознакомлении в соответствии с ч. 1 ст. 221 УПК Украины.

В частности, по словам Стерненко, они отказались предоставлять копию постановления прокурора Радионова, который считал подозрение необоснованным, предвзятым и несостоятельным.

Служба безопасности Украины заявляет, что Стерненко оборонялся только в начале, а потом бежал за раненым Кузнецовым почти 100 метров и ударил его ножом в сердце, когда опасности уже не было.

СБУ дословно: "Сегодня, учитывая материалы дела и проведении экспертизы, по согласованию с Офисом генерального прокурора Сергею Стерненко было сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч.2 Уголовного кодекса Украины (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения).

В связи с чем СБУ официально сообщает: Расследование "дела Стерненко" давно перешло из сугубо юридической плоскости в политико-информационную.

Поэтому, учитывая общественный резонанс, Служба безопасности Украины отмечает, что беспристрастно подходит к расследованию любых преступлений и руководствуется исключительно нормами законодательства".

Предыстория:

Сергей Стерненко когда-то возглавлял одесский центр "Правого сектора". В 2018 году на него было три покушения: 7 февраля, 1 мая и 24 мая – во время третьего нападения погиб нападавший Иван Кузнецов. Стерненко утверждает, что защищался, но полиция открыла производство по статье об умышленном убийстве.

В начале апреля 2020 года Виктор Трепак заявил, что ушел с должности заместителя генерального прокурора, так как генпрокурор Ирина Венедиктова заявила ему о необходимости сообщить Стерненко о подозрении.

15 мая стало известно, что двум мужчинам, которые в 2018 году напали в Одессе на Стерненко, объявили подозрение в хулиганстве, а 10 июня – что прокуратура закрыла производство против Кузнецова, погибшего от ранений, полученных, по словам Стерненко, в результате нападения.

Утром 11 июня к Стерненко пришли правоохранители с постановлением суда о принудительном приводе в СБУ.

Стерненко имеет поддержку многих активистов, в его поддержку устраивают акции. В частности, 6 мая в девяти городах Украины прошли акции в поддержку Стерненко.

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