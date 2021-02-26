Российскую COVID-вакцину начнут производить в Беларуси
Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время начнется в Беларуси.
Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева
Прямая речь: "Беларусь одной из первых провела ключевой этап по технологическому трансферу производства вакцины ("Спутник V)", который позволит в ближайшее время начать выпуск вакцины в Беларуси".
Детали: По словам Дмитриева, после удовлетворения части внутреннего спроса возможно также экспортировать вакцину из Беларуси другим странам, "чтобы помогать другим государствам в борьбе с пандемией".
При этом он отметил, что приоритетом является вакцинация граждан России и Беларуси.
В свою очередь гендиректор белорусского предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев сообщил, что уже выпустили первые пробные партии вакцины "Спутник V". Их должны проверить на соответствие всем стандартам.
Предыстория:
- По словам Владимира Путина, уровень защиты, которую дает российская вакцина от коронавируса "Спутник V", достигает 97%. При этом по состоянию на 10 января президент России так ею и не вакцинировался.
- В России в конце декабря началась кампания вакцинации населения от COVID-19 препаратом "Спутник V", который еще не прошел необходимой стадии клинических испытаний.
- Россияне, которые в числе первых решили сделать прививку от коронавируса российской вакциной "Спутник V", пожаловались на побочные эффекты от нее.
- Также сообщалось, что работникам бюджетных учреждений в оккупированном Крыму угрожают увольнением из-за отказа сделать прививку российской вакциной от коронавируса "Спутник V".