Российскую COVID-вакцину начнут производить в Беларуси

Производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в ближайшее время начнется в Беларуси.

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на руководителя Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева

Прямая речь: "Беларусь одной из первых провела ключевой этап по технологическому трансферу производства вакцины ("Спутник V)", который позволит в ближайшее время начать выпуск вакцины в Беларуси".

Детали: По словам Дмитриева, после удовлетворения части внутреннего спроса возможно также экспортировать вакцину из Беларуси другим странам, "чтобы помогать другим государствам в борьбе с пандемией".

При этом он отметил, что приоритетом является вакцинация граждан России и Беларуси.

В свою очередь гендиректор белорусского предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев сообщил, что уже выпустили первые пробные партии вакцины "Спутник V". Их должны проверить на соответствие всем стандартам.

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