Зеленский вывел заместителя Ермака из состава делегации ТКГ
Пятница, 26 февраля 2021, 21:57
Президент Владимир Зеленский заменил одного представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.
Источник: указ №80/2021
Дословно: "В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 5 мая 2020 № 167 "О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе"
1) ввести в состав делегации для участия в ТКГ Викторию Страховую - советника Офиса президента как члена делегации, представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;
2) вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Юлию Свириденко".
Напомним: В декабря 2020 года Зеленский назначил заместителем главы ОПУ Свириденко, освободив от этой должности Юлию Ковалив.
Украинская правда