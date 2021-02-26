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Зеленский вывел заместителя Ермака из состава делегации ТКГ

Пятница, 26 февраля 2021, 21:57
Зеленский вывел заместителя Ермака из состава делегации ТКГ

Президент Владимир Зеленский заменил одного представителя украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.

Источник: указ №80/2021

Дословно: "В частичное изменение статьи 2 Указа Президента Украины от 5 мая 2020 № 167 "О делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе"

1) ввести в состав делегации для участия в ТКГ Викторию Страховую - советника Офиса президента как члена делегации, представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам;

2) вывести из состава делегации Украины для участия в Трехсторонней контактной группе Юлию Свириденко".

Напомним: В декабря 2020 года Зеленский назначил заместителем главы ОПУ Свириденко, освободив от этой должности Юлию Ковалив.

Украинская правда
Темы: ТКГОфис президентауказы
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