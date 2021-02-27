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Полиция назвала возможную причину пожара в больнице, в котором погиб человек

Суббота, 27 февраля 2021, 19:33
Полиция назвала возможную причину пожара в больнице, в котором погиб человек

Следователи полиции начали уголовное производство по факту пожара в городской клинической больнице Черновцов 27 февраля. Правоохранители предположили, что возгорание произошло из-за несоблюдения пожарной безопасности.

Источник: сообщение полиции Черновицкой области

Детали: Пожар возник на втором этаже пятиэтажного здания больницы в одной из палат, где проходят лечение больные COVID-19.

Полицейские установили, что возгорание, вероятно, произошло в результате несоблюдения пожарной безопасности одним из пациентов в боксе отделения.

В результате пожара погиб 76-летний буковинец. Еще один пациент, 77-летний мужчина, получил 75% ожогов тела и сейчас находится в реанимационном отделении городской клинической больницы Черновцов.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

В рамках уголовного производства проводятся следственные действия для установления обстоятельств и причин возникновения пожара, назначен ряд экспертиз.

Правоохранители привлекли к расследованию криминалистическую лабораторию и специалистов из Черновицкого научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД.

Напомним:

  • В субботу заместитель председателя Черновицкой ОГА Наталья Гусак сообщила о "взрыве" в городской больнице №1 Черновцов.
  • Позже Госслужба по чрезвычайным ситуациям отметила, что в результате пожара в больнице Черновцов произошло возгорание кислородной трубы.
  • В то же время мэр Черновцов Роман Кличук отметил, что пожар в больнице не связан с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона не было. В ОГА озвучили о версию самоподжога.

Украинская правда

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Темы: пожарЧерновцы
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