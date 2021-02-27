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Навальный получил премию фонда Бориса Немцова

Суббота, 27 февраля 2021, 23:14

Фонд Бориса Немцова присудил политику Алексею Навальному премию за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Источник: сообщение фонда в Facebook

Дословно: "Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес выдающийся вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России.

За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире".

Детали: Также Фонд Бориса Немцова потребовал немедленного освобождения Навального.

Напомним:

  • 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок  – 3,5 года в исправительной колонии общего режима.
  • Президент США Джо Байден заявил, что российские власти должны немедленно и безусловно освободить оппозиционера Алексея Навального.
  • В России в субботу, 27 февраля, прошли памятные мероприятия в годовщину убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, которого застрелили в 2015 году.

Украинская правда
Темы: НавальныйНемцовРосcия


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