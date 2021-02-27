Навальный получил премию фонда Бориса Немцова
Суббота, 27 февраля 2021, 22:14
Фонд Бориса Немцова присудил политику Алексею Навальному премию за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.
Источник: сообщение фонда в Facebook
Дословно: "Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес выдающийся вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России.
За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире".
Детали: Также Фонд Бориса Немцова потребовал немедленного освобождения Навального.
Напомним:
- 3 февраля суд отменил условное наказание Алексею Навальному по "делу Ив Роше" и назначил ему реальный срок – 3,5 года в исправительной колонии общего режима.
- Президент США Джо Байден заявил, что российские власти должны немедленно и безусловно освободить оппозиционера Алексея Навального.
- В России в субботу, 27 февраля, прошли памятные мероприятия в годовщину убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, которого застрелили в 2015 году.
Украинская правда