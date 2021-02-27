Навальный получил премию фонда Бориса Немцова

Фонд Бориса Немцова присудил политику Алексею Навальному премию за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Источник: сообщение фонда в Facebook

Дословно: "Алексей Навальный не только продемонстрировал невероятное личное мужество, но и внес выдающийся вклад в изобличение коррупции и повышение уровня участия граждан в еще сохранившихся процедурах в России.

За годы своей работы он стал самым влиятельным оппозиционным политиком России и символом сопротивления тирании в мире".

Детали: Также Фонд Бориса Немцова потребовал немедленного освобождения Навального.

Напомним: