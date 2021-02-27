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У Росії вшанували пам'ять Бориса Нємцова, вбитого 6 років тому

Субота, 27 лютого 2021, 16:19

У Росії в суботу проходять пам'ятні заходи у роковини вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова.

Джерело: Радио Свобода, Настоящее время

Деталі: Колишній віце-прем'єр уряду РФ і опонент Володимира Путіна був застрелений на мосту навпроти Кремля 27 лютого 2015 року.

Посилаючись на протиепідемічні заходи, російські регіональні представники влади відмовляють громадянам у дозволах проводити ходи і збори в роковини смерті опозиціонера.

Незважаючи на це, в Москві в покладанні квітів на Великому Москворецькому мосту взяли участь посол США в Росії Джон Салліван, посли Великобританії та Латвії Дебора Броннерт і Маріс Рієкстіньш, а також тимчасовий повірений Польщі Яцек Щлядевскі й інші дипломати Євросоюзу.

Організатори акції неофіційно домовилися з мерією Москви, що на місці вбивства влада дозволить протягом чотирьох годин покладати квіти без політичних гасел і виступів, з дотриманням соціальної дистанції.

 

Акції в пам'ять про політика також пройшли в Омську, Тюмені, Новосибірську і Іркутську. У Барнаулі єдиний в Сибіру узгоджений мітинг запланований на 28 лютого.

Заходи проходять в Сиктивкарі, Архангельську, Санкт-Петербурзі. Влада заборонила проведення пам'ятних акцій в Сочі, Пскові, Челябінську і Краснодарі. У Пскові пройшла серія одиночних пікетів.

Нагадаємо:

Рідні Нємцова і його колеги вважають, що до організації вбивства можуть бути причетні люди з оточення президента Росії Володимира Путіна.

Володимир Путін заявляв, що вбивство Нємцова нібито "носить виключно провокаційний характер". При цьому вбитого російського опозиціонера президент РФ назвав "середньостатистичним громадянином".

Теми: НємцоввбивствоПутінмітинги


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