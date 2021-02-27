Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Росії вшанували пам'ять Бориса Нємцова, вбитого 6 років тому

Субота, 27 лютого 2021, 15:19
У Росії вшанували пам'ять Бориса Нємцова, вбитого 6 років тому

У Росії в суботу проходять пам'ятні заходи у роковини вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова.

Джерело: Радио Свобода, Настоящее время

Деталі: Колишній віце-прем'єр уряду РФ і опонент Володимира Путіна був застрелений на мосту навпроти Кремля 27 лютого 2015 року.

Посилаючись на протиепідемічні заходи, російські регіональні представники влади відмовляють громадянам у дозволах проводити ходи і збори в роковини смерті опозиціонера.

Незважаючи на це, в Москві в покладанні квітів на Великому Москворецькому мосту взяли участь посол США в Росії Джон Салліван, посли Великобританії та Латвії Дебора Броннерт і Маріс Рієкстіньш, а також тимчасовий повірений Польщі Яцек Щлядевскі й інші дипломати Євросоюзу.

Організатори акції неофіційно домовилися з мерією Москви, що на місці вбивства влада дозволить протягом чотирьох годин покладати квіти без політичних гасел і виступів, з дотриманням соціальної дистанції.

 

Акції в пам'ять про політика також пройшли в Омську, Тюмені, Новосибірську і Іркутську. У Барнаулі єдиний в Сибіру узгоджений мітинг запланований на 28 лютого.

Заходи проходять в Сиктивкарі, Архангельську, Санкт-Петербурзі. Влада заборонила проведення пам'ятних акцій в Сочі, Пскові, Челябінську і Краснодарі. У Пскові пройшла серія одиночних пікетів.

Нагадаємо:

Рідні Нємцова і його колеги вважають, що до організації вбивства можуть бути причетні люди з оточення президента Росії Володимира Путіна.

Володимир Путін заявляв, що вбивство Нємцова нібито "носить виключно провокаційний характер". При цьому вбитого російського опозиціонера президент РФ назвав "середньостатистичним громадянином".

"Українська правда" у Threads

Теми: НємцоввбивствоПутінмітинги
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Підрив гранат на сесії депутатом розслідуватимуть як теракт

"Київстар" продовжує відновлювати мобільний інтернет, працюють 95% базових станцій - речниця

оновлено, фото, відеоДепутат підірвав гранати на сесії сільради: 26 поранених

Усі новини...
Нємцов
За Нємцовим перед смертю шпигували ті ж ФСБшники, що отруїли Навального – Bellingcat
Кадиров показав відео нібито з Маріуполя, на якому організатор вбивства Нємцова
Якщо Крим "не бутерброд", то Навальний — не демократ
Останні новини
17:19
Південна Корея передала Україні 10 хорватських машин для розмінування
17:18
Книги чи гаджети: вчені дослідили, який формат читання краще сприймають діти
17:17
ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"
17:11
Новий уряд Польщі ліквідує комісію з розслідування Смоленської трагедії
17:09
відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові
16:56
В Афганістані жінок, які стали жертвами насилля, відправляють до в’язниці – ООН
16:55
"Укрзалізниця" збудувала перший адаптований під євроколію зерновоз
16:36
Туреччина розраховує нормалізувати відносини з Вірменією завдяки перемовинам Баку і Єревана
16:34
В Музеї Ханенків відкрили виставку українського проєкту Архітектурної бієнале 2023
16:10
Київрада хоче перекласти на держбюджет 2,28 мільярда боргу "Київміськбуду"
Усі новини...
Реклама: