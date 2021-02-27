У Росії вшанували пам'ять Бориса Нємцова, вбитого 6 років тому
У Росії в суботу проходять пам'ятні заходи у роковини вбивства опозиційного політика Бориса Нємцова.
Джерело: Радио Свобода, Настоящее время
Деталі: Колишній віце-прем'єр уряду РФ і опонент Володимира Путіна був застрелений на мосту навпроти Кремля 27 лютого 2015 року.
Посилаючись на протиепідемічні заходи, російські регіональні представники влади відмовляють громадянам у дозволах проводити ходи і збори в роковини смерті опозиціонера.
Незважаючи на це, в Москві в покладанні квітів на Великому Москворецькому мосту взяли участь посол США в Росії Джон Салліван, посли Великобританії та Латвії Дебора Броннерт і Маріс Рієкстіньш, а також тимчасовий повірений Польщі Яцек Щлядевскі й інші дипломати Євросоюзу.
Ambassador Sullivan joined colleagues to mark 6th anniversary of the brutal murder of Boris Nemtsov, a Russian politician dedicated to pursuing a better future for his country & his fellow citizens. He remains an inspiration to many who strive for justice, transparency, freedom. pic.twitter.com/bInmZA0b8W— Rebecca Ross (@USEmbRuPress) February 27, 2021
Організатори акції неофіційно домовилися з мерією Москви, що на місці вбивства влада дозволить протягом чотирьох годин покладати квіти без політичних гасел і виступів, з дотриманням соціальної дистанції.
Акції в пам'ять про політика також пройшли в Омську, Тюмені, Новосибірську і Іркутську. У Барнаулі єдиний в Сибіру узгоджений мітинг запланований на 28 лютого.
Заходи проходять в Сиктивкарі, Архангельську, Санкт-Петербурзі. Влада заборонила проведення пам'ятних акцій в Сочі, Пскові, Челябінську і Краснодарі. У Пскові пройшла серія одиночних пікетів.
Нагадаємо:
Рідні Нємцова і його колеги вважають, що до організації вбивства можуть бути причетні люди з оточення президента Росії Володимира Путіна.
Володимир Путін заявляв, що вбивство Нємцова нібито "носить виключно провокаційний характер". При цьому вбитого російського опозиціонера президент РФ назвав "середньостатистичним громадянином".