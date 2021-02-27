В Украине снова больше 8 тысяч случаев COVID-19 за сутки

За сутки 26 февраля в Украине зафиксировано 8172 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2806 человек, летальных исходов 151, выздоровели 4766 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых заболевших – 519 детей и 292 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

В Киеве обнаружили 580 случаев коронавируса.

За сутки в Украине совершено 78 040 тестирований, в частности методом ПЦР – 35 714, методом ИФА – 16 990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 336.

Что предшествовало: За сутки 25 февраля в Украине диагностировали 8 003 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в больницы положили 2 762 больных, умерли 146 пациентов, выздоровели 4 244 человека.

За сутки 24 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 8 147 людям, в больницы попали 2 770 больных, умерли 135 пациентов, выздоровели 3 889 человек.

До этого долгое время суточное количество случаев коронавируса была значительно меньше.

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