Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

В Украине снова больше 8 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Суббота, 27 февраля 2021, 08:20

За сутки 26 февраля в Украине зафиксировано 8172 новых случаев COVID-19, госпитализированы 2806 человек, летальных исходов 151, выздоровели 4766 человек.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook

Детали: Среди новых заболевших – 519 детей и 292 медработника.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (892), Львовской (696), Винницкой (694), Черновицкой (670) и Закарпатской (621) областях.

В Киеве обнаружили 580 случаев коронавируса.

За сутки в Украине совершено 78 040 тестирований, в частности методом ПЦР – 35 714, методом ИФА – 16 990, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 25 336.

Что предшествовало: За сутки 25 февраля в Украине диагностировали 8 003 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, в больницы положили 2 762 больных, умерли 146 пациентов, выздоровели 4 244 человека.

За сутки 24 февраля в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 8 147 людям, в больницы попали 2 770 больных, умерли 135 пациентов, выздоровели 3 889 человек.

До этого долгое время суточное количество случаев коронавируса была значительно меньше.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирусСтепанов


powered by lun.ua
Главное сегодня

С понедельника Черновицкая область становится "красной"

Обострение на Донбассе: делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров

ООС: 11 пострадавших военных в течение суток

Данилов раскрыл планы на следующее заседание СНБО

В Украине снова больше 8 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Венедиктова о задержании Яценко: Произошла утечка информации, но это ожидали

Все новости...
коронавирус
Израиль вакцинировал от коронавируса половину населения
Украина 9-я в Европе по количеству новых случаев COVID-19
На Буковине четвертый день фиксируют новые рекорды по количеству заражений COVID-19
Последние новости
11:34
С понедельника Черновицкая область становится "красной"
11:03
Эстония ужесточила коронавирусные ограничения
10:42
Обострение на Донбассе: делегация в ТКГ ждет реакции государств-партнеров
10:17
Чехия продлила режим ЧП: передвижение ограничено, школы закрыты
10:11
Венедиктова о средствах по делу ПриватБанка: большая часть вернется
10:03
Украинцы не боятся реакции Путина на санкции – Данилов
09:52
обновленоДо 6 марта на Прикарпатье можно ехать по купленным ранее билетами
09:36
7 лет оккупацииВ ВР Крыма пустили только российские СМИ, а перед крымскими бросили гранату
09:36
Третий день вакцинации от COVID: привито больше, чем за предыдущие два
09:04
ООС: 11 пострадавших военных в течение суток
Все новости...