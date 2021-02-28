Пожар в больнице: ночью умер второй пострадавший

В воскресенье в реанимации умер пострадавший при пожаре в больнице Черновцов, который получил 75% ожогов тела.

Источник: Интерфакс-Украина

Детали: В городской клинической больнице Черновцов 27 февраля произошел пожар, в результате которого на месте погиб 76-летний буковинец, а второй пострадавший - 77-летний пациент Covid-отделения, получил сильные ожоги. Он умер в реанимации в ночь на 28 февраля.

Таким образом в результате инцидента погибли два человека.

Напомним: Во время ликвидации пожара были эвакуированы 20 человек. Огнем уничтожена мебель и медицинское оборудование на площади 30 м2. К тушению привлекали 37 сотрудников и 9 единиц техники ГСЧС.

Следователи полиции начали уголовное производство по факту пожара в больнице Черновцов 27 февраля. Правоохранители предположили, что возгорание произошло из-за несоблюдения пожарной безопасности.

В то же время мэр Черновцов Роман Кличук отметил, что пожар в больнице не связан с электропроводкой, и взрыва кислородного баллона не было. В ОГА озвучили о версию самоподжога.